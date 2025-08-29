El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Protesta vecinal en muelle Marzana contra las terrazas. Luis Ángel Gómez

Bilbao busca la fórmula para hacer compatibles las terrazas con el descanso de los vecinos

La ordenanza estará lista en 2026, pero ya al inicio del proceso hosteleros y asociaciones vecinales dejaron claras sus posturas antagónicas

Luis López

Luis López

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:25

El Ayuntamiento de Bilbao tiene el plan de que la nueva ordenanza que regula la instalación de terrazas en la vía pública entre en vigor ... el próximo año. Es dificilísimo ordenar este asunto. Es que, de un lado, está la hostelería –sector esencial en la economía de una ciudad cada vez más volcada con el turismo y el ocio– que tiene en estas terrazas una de las vías más efectivas de sacar adelante el negocio. A la gente le gusta mucho tomarse algo al aire libre. Más aún después de la pandemia. Y todavía más con el buen tiempo que trae el cambio climático.

