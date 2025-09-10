El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
B. V.

Más que un bar, un 'Punto de encuentro' para ciclistas

El establecimiento, ubicado en la carretera entre Maruri y Mungia, ofrece a los deportistas menús especiales

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:13

En estos tiempos en los que la velocidad lo domina todo, en la que las marcas en 'Strava' son casi más importantes que disfrutar sobre la bicicleta, es conveniente tomarse un respiro. Una pausa merecida, una charla entre desconocidos que comparten la misma pasión y un buen tentempié para continuar el recorrido. Y es que hay dos tipos de rutas en bicicleta: en las que uno no hace parada y en las que, antes de salir, ya está marcado en el mapa el punto donde hacer un paréntesis. Ese bar que se asemeja a un oasis tras decenas de kilómetros apretando los pedales sobre el sillín.

Entre Mungia y Maruri hay un establecimiento hostelero que desde hace unos meses despierta la curiosidad de muchos cicloturistas. Está ubicado junto a una carretera por la que transitan cientos de ciclistas al día. Es 'Punto de encuentro', un bar-restaurante cuyos propietarios han decidido cuidar con mimo a los amantes del ciclismo. Cuando uno pasa por la cuneta, se topa con una bicicleta antigua que luce una rueda trasera roja y con un cartel que reza 'Especial ciclista 6 euros'. Es el gancho perfecto para los aficionados a este deporte. Un «temtempié» que consiste en chorizo, huevo frito, beicon acompañado de pan y bebida.

Tras la barra están Adriana y Daniel, un matrimonio colombiano que lleva 16 años en España. Viven en Fruiz, a unos ocho kilómetros del bar. Una pareja que se atrevió a levantar hace tres meses la persiana de un establecimiento que llevaba cuatro años cerrado. A las 5.30 de la mañana ella ya está preparando los pintxos, que les da salida una hora después, cuando los trabajadores de las empresas cercanas se pasan a desayunar. «Son muchos los que se piden el 'Especial ciclista'», afirma la responsable del local. Un bocado que lo hace «al momento», al igual que los bocatas. Además, también hacen tortillas «por encargo».

En este bar también ofrecen un menú del día por 13,50 euros. En el interior hay varias mesas y para los que desean estar fuera, una amplia terraza con varias sombrillas. Un lugar idóneo para la parada de la grupeta. Además, el bar ofrece a los ciclistas un patio interior donde dejar las bicicletas, para evitar un posible robo.

Sin duda, no solo un bar donde parar, sino un lugar para crear un punto de encuentro entre ciclistas. Un establecimiento donde los parroquianos comparten una misma pasión, un ciclismo donde no importa la velocidad, sino disfrutar con su práctica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  4. 4

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  5. 5 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  6. 6

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  7. 7

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  8. 8

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  9. 9

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  10. 10

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Más que un bar, un 'Punto de encuentro' para ciclistas

Más que un bar, un &#039;Punto de encuentro&#039; para ciclistas