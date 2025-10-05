Arkaute acumula más de 450 demandas desde 2020

La Academia de Arkaute que se encuentra el nuevo responsable, Jon Goikolea –un veterano que fue estrecho colaborador de Atutxa al frente de Interior–, tiene ... en el proceso de selección de los aspirantes uno de sus grandes problemas, ya en manos de los tribunales tras la denuncia de un agente que grabó audios en secreto que, a su juicio, evidencian un sistema manipulado para decidir quién aprueba y con qué nota, lo que da opciones a más atractivos y mejor pagados destinos. Pero la denuncia abierta en sede judicial, de la que ha venido informando EL CORREO, no es la única.

La academia vasca de policía, donde se forman los futuros ertzainas y agentes locales, acumula más de 450 demandas judiciales desde 2020, según los datos publicados por el Boletín Oficial del País Vasco que ha recopilado este periódico. Son procedimientos que se abren contra las decisiones que se adoptan en el centro de formación. Por ejemplo, pueden ser recursos contra las bases de una convocatoria, una expulsión o un litigio relacionado con un curso de ascenso.

En realidad, el número de procedimientos judiciales es bastante mayor al número que se publica en el Boletín. Básicamente, porque los que se anuncian a través de este medio son aquellos a los que otras personas pueden sumarse por tratarse de un asunto que afecta a varias personas. Es decir, en el Boletín no se incluyen todos los recursos individuales de, por ejemplo, los aspirantes excluidos de la academia. El consejero, Bingen Zupiria, dijo en el Parlamento esta semana que, desde 1993, se han emitido 68 sentencias relativas a procesos de selección, de las que 64 «han sido favorables al procedimiento seguido por la Academia»

Hace un par de años un exprofesor de la academia envió una carta a lehendakaritza alertando de la conflictividad interna que se vive desde hace tiempo en Arkaute. Una situación que se ha hecho palpable en las últimas semanas con la renuncia de su anterior directora tras menos de un año en el cargo –después de chocar con los grupos de poder de la academia– y por las denuncias de manipulaciones en el proceso selectivo desveladas por este diario. En estas circunstancias, cada vez surgen más voces que quieren denunciar lo que está pasando en Arkaute.

Maite 19 promoción

Maite fue expulsada de la academia hace 20 años. Esta bilbaína se ha puesto en contacto con EL CORREO tras leer las diversas denuncias de irregularidades y de supuestas manipulaciones en el proceso de selección de los alumnos. Ya ha superado el «mazazo» que supuso para ella ser excluida «de aquella forma». Confiesa que estuvo un par de años muy tocada, sintiéndose una «inútil». Pero hoy tiene otro trabajo y está feliz dirigiendo a un amplio grupo de trabajadores de una empresa de servicios.

Maite entró en la academia en la que época en que estaba dirigida por Guadalupe Camino. Para ella era un trabajo absolutamente vocacional. Siempre ha sido muy deportista y vinculada al sector de las emergencias. La primera fase de la OPE la superó sin problemas. De hecho, consiguió la puntuación máxima (100 puntos) en las pruebas físicas. Entró en Arkaute. En aquella época los alumnos dormían en la academia. Los problemas surgieron cuando le hizo saber a su compañera de habitación que no le gustaba cómo trataba a otras aspirantes. Fue entonces cuando su compañera, que se había «liado» con un profesor del centro policial, empezó a hacerle la «vida imposible». Maite percibió también un cambio de actitud en muchos de los profesionales que estaban en Arkaute en aquella época. Fue otro alumno el que le confirmó sus sospechas: «Van a por ti», le advirtió.

Maite (Promoción 19)

Los peores presagios se confirmaron al final de curso. Había suspendido prácticamente todas las asignaturas, incluidas las pruebas físicas en la que había sobresalido por encima del resto. Maite fue declarada no apta y el mundo se le vino encima. «Tomaron la decisión de expulsarme porque me enfrenté a una compañera que estaba liada con un profesor», sentencia.

Los requisitos para superar los nueve meses de formación en Arkaute han ido cambiando a lo largo de los años. También han ido cambiando las puntuaciones que se daban en una materia u otra. Por ejemplo, hasta hace no mucho no se grababan las entrevistas finales y el sociograma (el test de relaciones sociolaborales en los que los alumnos deben puntuarse entre sí) era eliminatorio. Hoy en día no es motivo directo de exclusión, pero sigue jugando un «papel fundamental» a la hora de valorar las habilidades sociales y adaptabilidad a la academia. Más del 90% de los aspirantes expulsados lo son por no superar este bloque de valoración de actitudes.

Iñigo 29 promoción

Iñigo fue expulsado tras la entrevista final que le hicieron un psicólogo –que lleva años en Arkaute y que ha llegado a ser miembro de la dirección del PNV de Gipuzkoa– y un ertzaina sin cualificación. Le echaron al considerar que era un «sincericida», un término que se usa de forma coloquial para describir a alguien que dice siempre lo que piensa sin filtros.

Iñigo (Promoción 29)

Iñigo (Promoción 29)

Iñigo también se puso en contacto con EL CORREO tras las informaciones publicadas. Explica que se sintió identificado con los testimonios en el sentido de que, a su juicio, la decisión de excluirle estaba tomada de antemano. Iñigo comenta que no pudo evitar llorar cuando leyó los artículos porque le recordaron todo lo que sufrió cuando, después de tantas horas y dinero invertido para formarse, tuvo que comunicar a su familia que había sido declarado «no apto».

Este joven no sabe qué fue lo que decantó la balanza en su contra. Para él era el trabajo de sus sueños, una puerta directa a la emancipación y la independencia económica. Fue nombrado el delegado de su clase y ponía «el 100% en todo». Pero algo no gustó en la academia. Tiene claro que la decisión de expulsarle se tomó mucho antes. «Hay una regla no escrita por la que el 10% de los alumnos deben suspender aunque les destroce la vida».

Sara 28 promoción

Los alumnos expulsados deben pagar más de 300 euros para que les den el informe completo por el que se les declara no aptos. Algunos lo piden para recurrir, pero la mayoría no. Sara sí lo hizo. Pagó ese dinero porque no podía creer que la hubiesen expulsado. No tenía ni una sola falta o apercibimiento en clase y no se lo esperaba para nada. Lo que leyó en el informe le dejó horrorizada. El fondo del razonamiento para expulsarla era que no se había «adaptado a la academia», pero lo que le molestó mucho fue leer las «falsedades» que escribieron para justificar su decisión. «Funcionan a dedo», subraya.