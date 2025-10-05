El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entrega de diplomas en la academia de Arkaute a una nueva promoción. Blanca Castillo

Arkaute acumula más de 450 demandas desde 2020

Se trata de procesos judiciales iniciados por aspirantes, sindicalistas y ertzainas

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:33

Comenta

La Academia de Arkaute que se encuentra el nuevo responsable, Jon Goikolea –un veterano que fue estrecho colaborador de Atutxa al frente de Interior–, tiene ... en el proceso de selección de los aspirantes uno de sus grandes problemas, ya en manos de los tribunales tras la denuncia de un agente que grabó audios en secreto que, a su juicio, evidencian un sistema manipulado para decidir quién aprueba y con qué nota, lo que da opciones a más atractivos y mejor pagados destinos. Pero la denuncia abierta en sede judicial, de la que ha venido informando EL CORREO, no es la única.

