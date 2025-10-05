El colegio de psicólogos advierte de que para ejercer hace falta estar colegiado Señalan que es una profesión que «requiere de colegiación obligatoria»

David S. Olabarri Domingo, 5 de octubre 2025

Uno de los asuntos controvertidos en el proceso de selección es el hecho de que las entrevistas a las que se someten los futuros policías – ... claves para su futuro– son realizadas en muchas ocasiones por ertzainas sin cualificación universitaria y por psicólogos que no están colegiados. Este es un asunto que molesta también a los profesionales del sector, que denuncian intrusismo en su profesión.

Este periódico se puso en contacto con el Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia para conocer su opinión al respecto. Desde este organismo señalaron que la Psicología «cumple los requisitos de ser una profesión que requiere de colegiación obligatoria», tal y como se recoge en la legislación. Y es obligatorio «por un interés público de que su ejercicio se ajuste a las normas que aseguren tanto la eficacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio». En este sentido, añaden que a los colegios les corresponde «las funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales». El Colegio de Bizkaia subraya que su postura coincide con la del Consejo General de España.

Temas

Psicología