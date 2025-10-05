El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrega de diplomas en la academia de Arkaute. Blanca Saenz de Castillo

Un exburukide, clave en la selección de ertzainas

Es el responsable de la selección de psicología y se ha encargado de entrevistas en las que se ha declarado no aptos a los aspirantes

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:33

Comenta

El organigrama de Arkaute se divide en tres áreas fundamentales que, en teoría, deberían depender de la dirección general. Son la división de estudios y ... planificación, la división de régimen jurídico, gestión económica y recursos generales, y el área de sección y evaluación. La dimisión sin cumplir un año en el cargo de Miren Dobaran y su 'número dos', Amaya Angulo, que chocaron con la cúpula de Arkaute, ha motivado el sorprendente regreso a la actividad pública de Jon Goikolea. La incorporación de este veterano periodista, mano derecha de Juan Mari Atutxa en Interior en los años más duros de ETA y conocedor de los entresijos de 'la Casa', confirma la preocupación del Ejecutivo de Pradales por lo que ocurre en Arkaute y avala la necesidad de cambios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  2. 2

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  3. 3 El primer premio de la Lotería Nacional se vende íntegramen en un restaurante de Getxo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 4 de octubre
  4. 4

    Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»
  5. 5

    Sorprenden al jefe de flota de la DYA al volante de una ambulancia sin tener el carné de conducir adecuado
  6. 6 Gran ovación de San Mamés en el homenaje del Athletic a Palestina, no emitido por televisión
  7. 7

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  8. 8

    Las restricciones al tráfico no logran reducir la entrada de coches a Bilbao
  9. 9

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  10. 10 Denuncian la muerte de una vaquilla arrollada de forma brutal por un quad en un encierro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un exburukide, clave en la selección de ertzainas

Un exburukide, clave en la selección de ertzainas