Un exburukide, clave en la selección de ertzainas

El organigrama de Arkaute se divide en tres áreas fundamentales que, en teoría, deberían depender de la dirección general. Son la división de estudios y ... planificación, la división de régimen jurídico, gestión económica y recursos generales, y el área de sección y evaluación. La dimisión sin cumplir un año en el cargo de Miren Dobaran y su 'número dos', Amaya Angulo, que chocaron con la cúpula de Arkaute, ha motivado el sorprendente regreso a la actividad pública de Jon Goikolea. La incorporación de este veterano periodista, mano derecha de Juan Mari Atutxa en Interior en los años más duros de ETA y conocedor de los entresijos de 'la Casa', confirma la preocupación del Ejecutivo de Pradales por lo que ocurre en Arkaute y avala la necesidad de cambios.

Los que conocen bien la academia subrayan que es en el área de selección y evaluación donde se toman las decisiones más importantes para el futuro de los aspirantes a policías. Este equipo, que en principio depende directamente de la dirección, es el que se encarga de realizar la valoración de actitudes de los alumnos. Es en este apartado donde, en la práctica se decide qué aspirantes pasan a la fase de prácticas, ya en comisaría, y quiénes son declarados «no aptos». También son determinantes en la selección de los «mejores expedientes» que ocuparán los primeros puestos de la promoción y, por extensión, podrán elegir los mejores destinos, como la Policía local de Bilbao, Getxo y Erandio. «Una buena valoración aquí puede marcar la diferencia entre conseguir o no una plaza de funcionario, pero también entre acabar patrullando en Irún o hacerlo en la policía de Muskiz, mucho mejor pagada», explican fuentes internas. De hecho, en las últimas promociones se han producido denuncias internas alertando de que algunos de los destinos más cotizados han acabado en manos de hijos y familiares de «personas poderosas y con influencia».

El test del 'gran hermano'

La evaluación de actitudes de los alumnos se centra en varios apartados, pero hay dos bloques fundamentales, muy cuestionados por los sindicatos. El primero es el test de relaciones sociolaborales, el sociograma, el conocido como 'gran hermano' de la academia porque los aspirantes deben puntuarse entre sí. Las puntuaciones que se obtienen aquí son muy importantes para la entrevista final, que es donde se toma la última decisión respecto al futuro de los alumnos.

El «hombre fuerte» de Arkaute es el jefe del área de selección, que lleva «décadas» en la academia

En el área de selección hay varias personas con mucho poder. Los que conocen Arkaute asegura que su máximo responsable es el hombre que tiene más influencia en este ámbito «y, quizá, en toda la academia». Se trata de un licenciado en Psicología, que está colegiado, y que entró hace décadas como personal laboral en el centro de formación. Además, ocupaba desde 2012 de forma interina la jefatura del puesto hasta que el pasado marzo consolidó el puesto –junto a otros 60 trabajadores de Arkaute y otras varias decenas de la comisaría central de Erandio– dentro del proceso excepcional de consolidación de plazas desarrollado por el Gobierno vasco.

Otra de las personas que ha consolidado el puesto en este proceso ha sido el responsable de la sección de Psicología y Sociología. Este hombre ha sido burukide del Gipuzku buru batzar, la dirección territorial del PNV, y máximo responsable del partido jeltzale en una localidad costera guipuzcoana. Este mando, también licenciado en Psicología, ha realizado entrevistas a alumnos declarados no aptos junto a ertzainas sin formación académica. En dos de los informes realizados se calificaba a los aspirantes de «sincericidas».

La forma de elegir a los entrevistadores es otro asunto polémico. Se han dado casos de ertzainas con licenciatura y másters universitarios en psicología que han recibido apenas 0,5 puntos sobre 15 cuando se han presentado a alguna plaza de entrevistador en comisión de servicios que, al final, ha terminado en manos de agentes sin cualificación. «Los que les interesa es tener dentro gente que vaya a acatar todas las órdenes que les den», insisten fuentes policiales. De hecho, también se han dado casos de ertzainas que han sido despedidos de Arkaute como profesores tras cuestionar alguna decisión.