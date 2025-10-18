El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pablo Nistal posa para EL CORREO frente al edificio de La Equitativa, uno de sus favoritos de la villa. Maika Salguero

Pablo Nistal, presidente del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro en Bizkaia

«Un albañil cobra más que un notario, viene otra burbuja por los costes de construcción»

El presidente del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro en Bizkaia alude que el turismo «lo ha invadido todo» y critica el «exceso de regulación» para ejecutar proyectos residenciales

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:45

Comenta

Pablo Nistal fundó su estudio de arquitectura en Bilbao en el año 1987. Ha visto evolucionar durante décadas una ciudad que en su opinión debe « ... mantener y dignificar» bajo cualquier circunstancia su patrimonio arquitectónico. Desde su despacho ubicado en Abando, el presidente del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro en Bizkaia atiende a EL CORREO para charlar sobre los retos de Bilbao y Bizkaia en materia de conservación, vivienda, turismo y construcción de nuevos pisos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  3. 3 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  4. 4

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  5. 5 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  6. 6

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  7. 7

    «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  10. 10

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Un albañil cobra más que un notario, viene otra burbuja por los costes de construcción»

«Un albañil cobra más que un notario, viene otra burbuja por los costes de construcción»