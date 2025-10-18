El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pablo Nistal atiende a EL CORREO en su estudio de arquitectura. Maika Salguero

Pablo Nistal

Presidente del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro en Bizkaia
«Las grandes torres residenciales no son la solución para Bilbao»

Defiende las ciudades «compactas» y viviendas «más pequeñas» que se adapten a los nuevos modelos de familia

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:42

Comenta

– ¿Se debe apostar por urbanizar más o por aumentar la densidad de las ciudades?

– Ha habido muchas tendencias. Creo que la ciudad tiene ... que ser compacta. Los servicios funcionan mejor, tenemos más facilidad de acceso, el transporte opera mejor... Aunque seguramente coexistirán los dos modelos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  3. 3 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  4. 4 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  5. 5

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  6. 6

    «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer
  7. 7 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  8. 8

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  9. 9

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  10. 10

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Las grandes torres residenciales no son la solución para Bilbao»

«Las grandes torres residenciales no son la solución para Bilbao»