Los afectados por el incendio de Basauri afrontan un largo realojo y piden soluciones

Los vecinos afectados por el incendio que calcinó un edificio en Basauri se enfrentan a un largo realojo. El fuego se desató en el número 5 de la calle Kareaga Goikoa, que ha quedado totalmente destrozado, dejando un fallecido, pero los bloques 1, 3 y ... 7 también fueron declarados en riesgo de colapso. En total, 33 personas se quedaron sin hogar. La mayoría viven ahora en los hoteles Ibis de Barakaldo y Arrigorriaga. Los edificios llevaban 40 años fuera de ordenación, sin admitir obras estructurales. Técnicos municipales y de la Ertzaintza volvieron a inpeccionarlos ayer para comprobar si dos de los bloques (el 3 está deshabitado) ofrecen garantías de habitabilidad. Algo que los vecinos consideran imposible porque «han sufrido daños por agua y el aire resulta tóxico».

Las causas del incendio, que al parecer se originó en la trasera del inmueble 5, aún se investigan. Los vecinos del bloque denuncian que en los tres últimos meses se habían producido otros dos fuegos en la entrada de una de las lonjas. En uno de los casos, acudieron los Bomberos. En otro, lo sofocaron ellos mismos.

Todos están desesperados. Reclaman soluciones. El día del incendio salieron con lo puesto y el sábado solo pudieron recoger unas pocas pertenencias. Los servicios sociales les han comunicado que podrán permanecer en el hotel hasta el jueves y que después, les trasladarán a otro. El Consistorio y el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco analizan el parque público susceptible de ser cedido, explicó ayer el alcalde, Asier Iragorri, pero no hay pisos de disponibilidad inmediata.

«Nos están dando la espalda. No se puede vivir de hotel en hotel. En los Servicios Sociales me han dicho que somos afortunados por tener seguro y que aproveche la cobertura. Pero tengo que buscar yo un piso, pagar la fianza, presentar el contrato... Y con la cobertura que tenemos nos dará para ocho meses de alquiler», denunció ayer Sandra Londoño, propietaria de un piso en el número 7 desde hace 23 años. José Luis, propietario de una vivienda en el número 1 desde hace 30 años, también pidió «una solución cuando antes». «Pagué el piso del que me han echado con mis ahorros y necesito una casa». Tamara Vázquez, compró hace años un tercero del inmueble 5, el calcinado. Al final se lo quedó su hijo, de 25 años, el padre de las dos criaturas que fueron rescatadas por los bomberos. «Las llamas se propagaron en segundos. Cuando mi nuera cogió a los niños ya no había escaleras para salir. No veía ni la palma de su mano, todo estaba lleno de humo. Fueron 20 minutos de angustia», relató ayer.

Al final, la joven consiguió llevar a los pequeños a ciegas hasta el otro extremo de la casa, donde fueron rescatados. El niño se desmayó dos veces. Estuvieron ingresados hasta las dos de la mañana. El perro de la familia fue salvado por los bomberos el sábado. Ayer seguía muy grave en el hospital veterinario de Erandio, con los riñones destrozados. La familia sigue realojada en el Ibis de Arrigorriaga, a donde el Ayuntamiento manda comida. «Estamos agradecidos, pero por otro lado enfadados. No hay derecho a que unas familias tengan que estar viviendo en un hotel cuando esto lo veníamos avisando desde hace años».

Los edificios esperaban un plan de regeneración que incluía realojos y derribos y que se dilataba. El pleno aprobó en marzo una modificación urbanística que iba a permitir la operación, aunque la construcción del bloque en el que iban a alojarles todavía va a tardar unos años.

Varios informes municipales alertaron hace años del mal estado de los edificios. El Ayuntamiento asegura haber realizado requerimientos desde 2003 para que los vecinos efectuaran algunas reparaciones, como rasear zonas y limpiar residuos y canalizaciones. El Consistorio colocó, incluso, un andamio a modo de visera en el número 5 ante el riesgo de que cayeran cascotes de la fachada. Los vecinos, mientras, denuncian que solicitaron intervenciones que siempre fueron denegadas al estar los inmuebles fuera de ordenación desde hace 40 años. Los del número 1 aseguran que trataron, sin éxito, de hacer obras en la fachada. Los del 5 en la «fachada, tejado y escaleras». «No nos dejaban llevar a cabo obras estructurales, las que mantienen a los habitantes aislados del frío, la lluvia, las imprescindibles para la seguridad. No puedes tener a unos vecinos viviendo en esas condiciones tanto tiempo», denuncia Vázquez, que se reunió el pasado lunes 27 de enero, antes del suceso, con la concejala de Sostenibilidad, Desarrollo Urbano y Seguridad Ciudadana. La vecina pide realojar pronto a los afectados en pisos, «aunque carezcan de ascensor o de calefacción. Mejor eso que vivir en una habitación de hotel. Tienen que volver a la normalidad».