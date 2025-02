Basauri declara el riesgo de colapso del edificio afectado por el incendio

Eva Molano Sábado, 1 de febrero 2025, 16:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Basauri facilitará una «solución transitoria» a los 33 desalojados en cuatro comunidades de Kareaga Goikoa tras el incendio registrado el viernes por la tarde y que dejó un muerto. Técnicos municipales y una dotación de Bomberos han inspeccionado a primera hora de ... este sábado el estado del inmueble, al que solo han podido acceder mediante la escala del camión puesto que entrar a la planta baja era imposible dado que solar aún seguía humeando. En consecuencia, y hasta que no sea posible realizar una inspección más exhaustiva del estado de su estructura, se ha declarado el riesgo de colapso de los cuatro portales (el afectado y los tres cercanos). Los residentes del números 1, 5, (donde se desataron las llamas) y 7 no podrán volver a sus viviendas hasta que no se pueda garantizar la seguridad. El número 3 estaba deshabitado.

La causa del fuego aún se desconoce. Este próximo lunes técnicos municipales, Bomberos y Ertzaintza volverán a revisar los edificios. Asier Iragorri, alcalde de Basauri, junto con las concejalas de Política Social, Policía Local y Urbanismo y técnicos municipales, ha mantenido una reunión de planificación todos los cuerpos de seguridad para organizar, entre otras cuestiones, el acceso de los residentes a los inmuebles para recoger sus pertenencias. A lo largo del día, las personas desalojadas accederán por turnos y acompañados efecticos de seguridad. Más allá del alojamiento temporal en un hotel durante estos primeros días, el regidor de la localidad mantiene conversaciones con el Departamento de Vivienda de Gobierno vasco con el propósito de encontrar una respuesta conjunta a futuro. Las viviendas y el suelo de los portales 1, 3, 5 y 7 de la calle Kareaga Goikoa son de propiedad privada. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento de Basauri ha realizado varios requerimientos a sus propietarios en los últimos años para que realizaran las mejoras y reparaciones mínimas exigidas por encontrarse los edificios en situación de fuera de ordenación. Después, el equipo de gobierno decidió impulsar un nuevo planteamiento mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) posibilitando la venta del terreno a un tercero para derribar los bloques, urbanizar la zona y construir 94 viviendas en Bizkotxalde. La operación sigue sus plazos y podría demorarse unos años. Demandas de la oposición En 2014 la sociedad municipal Bidebi incluyó los edificios de Kareaga en una memoria de zonas degradadas. Ya en 2015 una inspección técnica municipal reconocía que no se podía asegurar la estabilidad de las construcciones ni la seguridad de los ocupantes e incluso alertaba de la posibilidad de deprendimientos. En 2019, la oposición municipal (PSE, Basauri Bai-Podemos y Partido Popular) se unió para requerir la realización de un informe que aclarase el estado de los edificios, si estaban en ruina y si era peligroso residir allí. «El Ayuntamiento tiene que implicarse y realojar a los vecinos si hay un peligro inminente porque la solución que propone es a largo plazo», solicitaron entonces los ediles. La Asociación de Vecinos de El Kalero también llevaba años pidiendo medidas urgentes.

Temas

Basauri

Incendios

Sucesos