«Nos hemos quedado sin casa y no sabemos dónde vamos a dormir»

Los vecinos desalojados por el incendio que se desató el viernes por la tarde en una vivienda en el barrio del Kalero, en Basauri, ascienden a más de 30, según los propios residentes. Los servicios de emergencia decidieron por precaución que todos los vecinos de ... la fila de inmuebles afectados (del número 1 al 7) pasaran la noche fuera. Algunos durmieron en viviendas de familiares mientras que otros fueron realojados en los hoteles Ibis de Barakaldo y Arrigorriaga. Aunque el fuego se desató en el número 5, al final las llamas afectaron a tres comunidades más. El incendio dejó un fallecido, que saltó desde el tercero para intentar huir de las llamas, y varios heridos e intoxicados, entre ellos dos niños, que fueron evacuados junto a su madre al hospital.

La familia de Sandra Patricia Londoño llevaba 23 años residiendo en el inmueble anexo al del incendio -en un primero derecha del 7- y este sábado por la mañana seguían con lo puesto tras haber pasado la noche en el hotel Ibis. Esperaban junto a la verja que impedía el paso a transeúntes y vehículos a que les dejarán pasar a por medicinas y una muda limpia.

En la vivienda residvivían ella, su marido y sus dos hijos de 27 y 19 años. Ni el teléfono móvil pudieron coger cuando se desató la tragedia. Fueron momentos de mucha tensión. En ese momento, el matrimonio estaba en el domicilio con su hijo mayor, y la pequeña, Laura, estaba en Bilbao con una amiga. «Solo piensas en salir cuanto antes y salvarte el pellejo», apuntaba el marido, José Alberto Luis.

Hubo complicaciones. «A los bomberos no les salía el agua y salimos con lo puesto. Nos gustaría haber salido con más cosas. Es que no tenemos ni paraguas», contaba el hombre. «Nos hemos quedado sin casa y no sabemos dónde dormiremos hoy. Yo creo que ya no volvemos allí. Vamos a ver lo qué nos dicen. De momento no tenemos dónde dormir», aseguraba el matrimonio. «Es imposible entrar, es peligroso. Estoy dando gracias de que fue ayer, y no el jueves, porque con el viento que hacía, no nos hubiéramos librado nadie», decía el padre, pendiente de poder acceder al domicilio a por medicamentos. «Yo con asma, mi madre epilepsia, mi padre diabetes... Así que llevamos un buen rato esperando a que nos dejen pasar», apuntaba la joven Laura que recordaba que hace un mes también se originó un pequeño incendio en el bloque en el que ellos residen.

«Era inhabitable»

Los vecinos del barrio lamentaban este sábado que los edificios llevasen años «condenados». Sospechaban que era «cuestión de tiempo» que ocurriera un incendio o un desplome. «Eso está inhabitable. No se cómo permitían que la gente siguiera viviendo allí y no han tirado las casas como en otros puntos de Basauri», criticaba un vecino.

Los pisos, de estructura de madera, se alzan junto a la carretera y se asoman a un barranco. Cuentan con cerca de un siglo de antigüedad y a sus pies también languidecen las ruinas de un taller de Citroën. La operación urbanística para rehabilitar la zona sigue anfanganda en plazos administrativos mientras los bloques se han ido deteriorando tanto en los últimos años que en ocasiones ha sido necesario tapiar algunos portales o instalar mallas para evitar que cascotes cayesen sobre los viandantes.

Es un punto que desde hace años supone un quebradero de cabeza para los dirigentes políticos de Basauri, por su mal estado y por la inseguridad que genera para viandantes e inquilinos. Tras varios intentos para reurbanizar la zona, el pasado mayo el pleno municipal aprobó por unanimidad una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para posibilitar la venta de los terrenos donde se ubican los inmuebles, urbanizar el entorno y en la misma operación construir 94 viviendas en la zona de Bizkotxalde.