Actores demandan a 50 bares de Bilbao por tener televisión y no pagar derechos La asociación de intérpretes AISGE les reclama cantidades de entre 60 y 180 euros tras usar 'detectives' para acreditar que infringen la propiedad intelectu

¿Puede un bar tener la televisión encendida para que la vean sus clientes y no abonar derechos de propiedad intelectual? La asociación de actores ... e intérpretes AISGE asegura que no y ha abierto una guerra legal contra la hostelería de Bilbao por este motivo. La entidad, presidida por el artista Emilio Gutiérrez Caba, ha demandado judicialmente a medio centenar de bares del centro de la capital vizcaína en las últimas dos semanas, al entender que han violado la propiedad intelectual por mostrar en sus locales películas, series y programas de entretenimiento y no pagar por ello. Nada tiene que ver el caso con actos de piratería o con la retransmisión de partidos de fútbol.

El conflicto Emisión pública. La asociación de actores asegura que no se puede poner la televisión en los bares si no se pagan derechos, porque hay películas y series en las que salen actores. Es parecido a lo que la SGAE reclama por la música en los establecimientos.

Jurisprudencia. AISGE avisa de que tiene muchas sentencias favorables a sus espaldas.

Tarifa mensual. Los actores reclaman el pago de 8,50 euros al mes para evitar los juicios. Los requerimientos han sorprendido a los hosteleros, que no entienden por qué «por poner la televisión, básicamente como acompañamiento y ruido de fondo, tengamos que hacer frente a una tarifa mensual en favor de AISGE». Sobre todo cuando algunos de ellos «ya estamos abonando una cantidad destacable de dinero a la SGAE». Esta última sociedad es la más conocida de España a la hora de exigir derechos de autor, pero no es la única. Si SGAE representa a los creadores, AISGE aglutina a los actores e intérpretes. «Son dos repertorios diferentes. Los bares están obligados a pagar a ambos si hacen una emisión pública de sus contenidos a través de los televisores», explica José María Segovia, asesor legal de la entidad que representa a los artistas. ¿Y cuáles son esos contenidos? Asegura Segovia que las cadenas de televisión generalistas tienen «alrededor de un 50% de su programación» sujeta a estos derechos. En las películas, en espacios de ficción o en las series que se emiten hay miembros del colectivo y, por ese motivo, «la ley nos faculta a gestionar el cobro de esos derechos, si se está produciendo una exposición pública a los clientes del bar». Según el abogado, solo quedarían fuera del catálogo los informativos y las retransmisiones deportivas. «Y tenemos una larga lista de sentencias a nuestro favor», advierte. ¿Qué cantidades está reclamando AISGE a los hosteleros bilbaínos? En realidad, las demandas son del tipo monitorio. Se solicita el pago de una deuda. En este caso, el importe de varios meses de la tarifa de la sociedad de actores, que es relativamente baja. Los bares que tengan una televisión deben abonar 8,50 euros al mes. El canon sube si hay más aparatos. Las sumas exigidas ahora por vía judicial por AISGE oscilan entre 50 y 180 euros. ¿Es la primera vez que se presentan demandas contra hosteleros en Bilbao? «No. En el pasado ya lo hicimos. Y ya lo hacemos en otras ciudades. De hecho tenemos un centenar de establecimientos de la villa que son usuarios de nuestro repertorio», apunta el asesor legal de AISGE. Estas reclamaciones se producen «en oleadas» y, aunque llevaban varios años sin aparecer por la capital vizcaína, esta vez le ha tocado a medio centenar de bares y cafeterías. 20 días para pagar «No hacemos más campañas porque resulta caro», reconoce Segovia. De hecho, las demandas presentadas en los juzgados bilbaínos están muy bien documentadas. Se ha contratado a varios investigadores para acreditar el supuesto incumplimiento. Estos 'detectives' (AISGE prefiere llamarlos visitadores o colaboradores externos) acuden a los locales y sacan fotografías de las televisiones encendidas. También apuntan la cadena que se está emitiendo y añaden el tique de una consumición con la fecha y la hora. Los hosteleros han acogido las demandas con preocupación. «Supone un incremento de nuestros gastos. Puede parecer poco dinero, pero estamos pagando ya muchas cosas: el fútbol, a la SGAE, la música de fondo...», asegura uno de los que ha sido demandado. Los propietarios de los bares señalados tienen ahora un plazo de 20 días para pagar las cantidades exigidas. De lo contrario, tendrán que acudir a juicio. «Nuestra idea es alcanzar acuerdos y no tener que ir hasta las últimas consecuencias», apunta el abogado de AISGE. En caso de sentencia condenatoria, los demandados se arriesgan a abonar las tarifas exigidas, más los intereses y puede que las costas del proceso, lo que puede disparar la factura a más de mil euros. Algunos de los afectados se han puesto en contacto con la Asociación de Hostelería de Bizkaia. Su presidente, Héctor Sánchez, confirma que están trabajando para defender los intereses de sus miembros. AISGE, por su parte, desvela que están negociando con la asociación un acuerdo que permita importantes bonificaciones para los bares adheridos. «En Barcelona, por ejemplo, tenemos un acuerdo con una entidad gremial que representa a 3.000 dueños».

