Un accidente entre dos vehículos en La Avanzada provoca importantes retenciones en dirección Bilbao Una persona ha resultado herida como consecuencia de la colisión

A. Mateos Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:45

Una colisión entre dos vehículos en La Avanzada pasadas las ocho de la mañana está generando importantes retenciones en dirección Bilbao. Según informa el Departamento de Seguridad, las colas serían de al menos cuatro kilómetros y el atasco llega ya «hasta Berango».

El accidente se ha producido a la altura del término municipal de Leioa y una persona ha resultado herida siendo atendida en el lugar de los hechos.

Estas mismas fuentes informan que los operarios se encuentran en estos momentos realizando las labores de limpieza de la calzada y trabajando en la retirada de los vehículos accidentados, por lo que uno de los carriles permanece cortado al tráfico.

En actualización Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .