Abierto por obras

Tomás Ondarra Lunes, 6 de octubre 2025, 22:15 Comenta Compartir

El Museo de Bellas Artes de Bilbao reabrió ayer el edificio de 1970, obra de Álvaro Líbano y Ricardo Beascoa, construido como la primera ampliación ... del museo. Su reciente rehabilitación se celebra con la exposición 'Georg Baselitz. Pinturas 2014-2025. Algo en todo', que reúne medio centenar de grandes lienzos realizados en la última década, reflejo de las constantes creativas de uno de los artistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. En la planta baja del edificio se presentó 'Ataria (bat)', una selección de obras creadas entre 1973 y 2023 que recorre cinco décadas de arte contemporáneo en el contexto del museo. Como contrapunto, se incluye una obra excepcional: 'Vista de Bilbao' (c. 1700), un lienzo anónimo encargado por un comerciante londinense residente en la villa y adquirido en Londres.

En la inauguración intervinieron Elixabete Etxanobe, diputada general de Bizkaia; Gorka Martínez, director general de la Fundación BBK; y Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes. Al final, los comisarios Norman Rosenthal y Miriam Alzuri ofrecieron una visita guiada a las exposiciones. Al acto acudieron, Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura; Bingen Zupiria, consejero de Seguridad; Andoni Iturbe, viceconsejero de Cultura; Leixuri Arrizabalaga, diputada foral de Cultura; Iñigo Barrenechea, director general de EL CORREO; Miren Arzalluz, directora del Museo Guggenheim y su antecesor Juan Ignacio Vidarte; los concejales Gonzalo Olabarria, Amaia Arregi, Asier Abaunza y Yolanda Díez; Begoña Gil, vicepresidenta de las Juntas Generales; Carlos García Buendía, subdelegado de Gobierno; Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor; Antón Arriola, presidente de Kutxabank; y Nora Sarasola, directora de la Obra Social de la Fundación BBK. También asistieron los pintores Dario Urzay, José Mari Lazkano, José Ibarrola y Txupi Sanz; Asís Canales, Jose María Arriola, Rosa Lerchundi; los rectores Juan José Etxeberria y Joxerramón Bengoetxea; Santiago de Ybarra, Mercedes Baptista, Laura Abasolo, Mikel Barandiarán, Fernando Pérez, Joseba Lopezortega, Eneritz Zuazaga,Cristina Bañales, José Julián Bakedano, Begoña Atxalandabaso, Begoña Ortuondo, Manu Ardanza, Pilar Aresti, Teresa Ampuero, Teresa Von Heeren, Manuela Mena, Alex Linacisoro, Idoia Zabala, Iñigo Alberdi, Juan Goiria, Reyes Villanueva, Andrés Urrutia, Amelia Boogen y Loren Muguruza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión