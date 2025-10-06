El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gorka Martínez, Ibone Bengoetxea, Elixabete Etxanobe, Juan Mari Aburto y Miguel Zugaza.

Gorka Martínez, Ibone Bengoetxea, Elixabete Etxanobe, Juan Mari Aburto y Miguel Zugaza.
Abierto por obras

El Museo de Bellas Artes celebra la reapertura del edificio de 1970 con las exposiciones 'Georg Baselitz. Pinturas 2014-2025' y 'Ataria (bat)'

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:15

El Museo de Bellas Artes de Bilbao reabrió ayer el edificio de 1970, obra de Álvaro Líbano y Ricardo Beascoa, construido como la primera ampliación ... del museo. Su reciente rehabilitación se celebra con la exposición 'Georg Baselitz. Pinturas 2014-2025. Algo en todo', que reúne medio centenar de grandes lienzos realizados en la última década, reflejo de las constantes creativas de uno de los artistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. En la planta baja del edificio se presentó 'Ataria (bat)', una selección de obras creadas entre 1973 y 2023 que recorre cinco décadas de arte contemporáneo en el contexto del museo. Como contrapunto, se incluye una obra excepcional: 'Vista de Bilbao' (c. 1700), un lienzo anónimo encargado por un comerciante londinense residente en la villa y adquirido en Londres.

