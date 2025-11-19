El 1x1 del Bilbao Basket-Kutaisi
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
R. Basic
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:45
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
Dio minutos a todo el mundo, rotó sin parar con el objetivo de proteger al equipo de las lesiones y supo motivar a sus hombres para que compitan de principio a fin ante un rival muy inferior.
Pantzar
Base
Valoración del redactor
Jugó a placer, no forzó la máquina y aún así dio 11 asistencias y cogió ocho rebotes. Estuvo muy cómodo en el parqué, sin rivales que pudieran pararle.
Frey
Base
Valoración del redactor
No tenía que gastar mucho y no lo hizo, aunque se llevó un manotazo en la cara. Siete asistencias y dos puntos. Tampoco hizo faltar forzar ni arriesgar.
Errasti
Base
Valoración del redactor
Fue el encargado de meter la última canasta que supuso el récord de anotación del Surne Bilbao. Miribilla lo celebró por todo lo alto. Aportó seis rebotes.
De Castro
Base
Valoración del redactor
Metió dos triples de otros tantos intentos y puso a Miribilla de pie. La gente disfrutó mucho con el canterano y sus ganas de hacerlo bien.
Jaworski
Escolta
Valoración del redactor
Acabó como el máximo anotador con 21 puntos y firmó un espectacular seis de ocho en triples. Nunca se cansa de anotar y de mirar al aro rival.
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Se fue al banquillo por un golpe en la cara, pero solo fue un susto. Tardó en anotar, pero tampoco lo buscó con ahínco. Estuvo mal en el triple.
Font
Escolta-Alero
Valoración del redactor
18 puntos con un cuatro de nueve en triples del barcelonés, quien se vacía en la pista cada vez que la pisa. Aportó además cinco rebotes.
Lazarevic
Alero
Valoración del redactor
Peleó en defensa como de costumbre, sin mirar al escudo de enfrente, y se fue hasta los diez puntos. Solo un rebote, algo raro en el serbio.
Petrasek
Ala-pívot
Valoración del redactor
Disfrutó el ala-pívot en la cancha y con el balón en las manos. Hizo 19 puntos con excelentes porcentajes, pero le faltó más presencia en el rebote.
Amar Sylla
Pívot
Valoración del redactor
No anduvo fino de cara al aro rival con un uno de siete en tiros de campo, pero aportó seis rebotes, dos asistencias y un tapón. Está para lo que se le pida.
Hlinason
Pivot
Valoración del redactor
Apenas jugó el islandés, menos de siete minutos, porque no hizo falta arriesgar vista la diferencia en el marcador. Está llamado para librar batallas mayores.
Clasificación general
JugadorPuntos
Tryggvi Hlinason92
Melwin Pantzar82
Justin Jaworski78
Margiris Normantas72
Harald Frey67
Luke Petrasek66
Darrun Hilliard61
Martin Krampelj61
Aleix Font59
Stefan Lazarevic56
Amar Sylla48
Bassala Bagayoko46
Bingen Errasti16
Kepa de Castro11
Aleksandar Zecevic-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión