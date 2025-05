«El título del Bilbao Basket me pone muy contento por Ponsarnau»

El húngaro Adam Hanga es uno de los clásicos de la ACB con los que siempre apetece hablar. Tiene una larga trayectoria y es uno ... de los jugadores que dignifica la competición. A sus 36 años, el alero sigue aportando su experiencia al Joventut y marcando diferencias. En el equipo catalán forma pareja con otro ilustre veterano como es el caso del croata Ante Tomic. Son dos piezas fundamentales de una 'Penya' que recibe este sábado al Surne Bilbao Basket (18 horas). Cuando se le pregunta por la histórica victoria de los hombres de negro en la Europe Cup, a Hanga se le ilumina la cara y se alegra mucho por Jaume Ponsarnau. Estuvieron juntos dos años en el Manresa y les une una gran relación personal.

¿A qué nivel se ha visto esta temporada?

A principio de temporada tuve un problema con el tobillo y sufrí un poco más. Esa lesión fue en la primera jornada de la Liga y, como soy así, quise forzar para volver lo más pronto posible. Forcé un poquito y, luego, tardé un poco más en recuperarme de lo que debería. Es parte de ser profesional el tener que forzar. Era lo que necesitaba el equipo. Si puedo dar cinco buenos minutos, lo voy a hacer. Luego he ido encontrando mi mejor forma y ahora me siento bastante bien.

¿Qué balance hace del Joventut en esta temporada? De momento, está siendo buena y se clasificaron para la Copa del Rey.

Quedan cinco partidos para acabar la temporada regular y tenemos buenas opciones para acabar dentro (del play-off), que es el objetivo. Solamente en la EuroCup las cosas no salieron como queríamos. Perdimos muchos partidos que no deberíamos y no competimos como debe competir este equipo. En la ACB hemos jugado muy buen baloncesto y hemos ganado muchos partidos contra los equipos grandes.

Han dado más de una sorpresa.

Bueno, ganamos contra el Baskonia en su cancha, ante el Madrid en casa y frente al Barça en el Palau Blaugrana, además de otros muchos fuera de casa. La clasificación para la Copa del Rey era importante para el club y ahora el objetivo es estar en el play-off. Quedan cinco partidos y hay dos plazas para tres equipos. Tenemos rivales fuertes, como Gran Canaria o Baskonia, compitiendo con nosotros y vamos a luchar. Cada partido que queda será una final.

Su compañero Ante Tomic está 'on fire' y ha sido designado MVP del mes de abril de la ACB gracias a sus 27,5 créditos de valoración. Es la tercera vez que lo consigue esta temporada.

Sí, es verdad. Es un gran jugador, nos aporta mucho y es un gran valor para la ACB. Todos los compañeros estamos contentos de este éxito.

El Joventut es un equipo que trabaja mucho la cantera y jugadores como usted, o Ante Tomic, han de ejercer el papel de maestros con los jóvenes. ¿Le gusta ese rol?

Claro. Siempre me ha gustado el formato de equipo que tiene el Joventut. Aquí hay jugadores con experiencia que pueden ayudar a los jóvenes. Somos un equipo que quiere formar a los chicos que comienzan y tenemos una mezcla bastante buena. Este factor es uno de los que explica nuestra buena temporada. Para mí también ha sido una experiencia nueva, porque hasta ahora he jugado en equipos con objetivos distintos: luchar por títulos y llegar hasta el final. Ahora tengo un papel también de ayudar a los jóvenes, como formador. También aprendo de este nuevo rol.

En este sentido, Tomic hace también este papel en el Joventut.

Ante tiene 38 años y sigue jugando como siempre. Creo que está haciendo su mejor temporada a nivel individual. Tanto Ante como yo, muchas veces, estamos intentando ayudar a los jóvenes. A veces lo hacemos con palabras, pero otras veces no hace falta y también lo demostramos con la actitud, con el día a día, con el trabajo, con la disciplina. Hay cosas muy importantes, que no se ven, que no se pueden explicar, pero que son importantes para los jóvenes. Una cosa es llegar a un nivel alto, pero mantenerlo en el tiempo es otra cosa.

Esa regularidad es lo más complicado de conseguir.

Yo lo veo así. Ante y yo podemos enseñar cómo llegar a un punto muy alto de tu carrera deportiva y, además, mantenerlo o intentar mejorarlo.

Habrá visto que Bilbao Basket viene de ganar la Europe Cup.

Antes de nada, felicitarles por este éxito tan importante. Quiero felicitar a Jaume Ponsarnau. Estuve dos años en Manresa con él de técnico. Ellos me ficharon para la ACB y esta victoria del Bilbao Basket me pone muy contento por Jaume. Nunca es fácil ganar y en esta competición había muchos equipos con el mismo objetivo. El Bilbao Basket es un equipo que tiene talento y buenos jugadores en todas las posiciones. Jaume es un gran técnico y se lo merece.

Se nota que quiere a Ponsarnau y que tiene buen recuerdo de él.

¡Sí, claro! Jaume fue muy importante para mí. Quería empezar bien mi experiencia en la ACB y él fue clave para eso. En esos dos años con él en Manresa aprendí a ser mejor jugador y mejor persona. Jaume es una parte muy grande de mi carrera deportiva, eso es seguro.

Al Bilbao Basket le costó volver tras esa victoria histórica. Perdió en la prórroga contra el UCAM Murcia. ¿Podría ser que tengan algo de resaca después de tocar el cielo?

No sé si tiene resaca o no… pero seguro que se han quitado una gran presión de encima. Su temporada ya está hecha y eso es muy positivo. Ahora pueden jugar sin presión y eso les hace todavía más peligrosos, así que tenemos que estar muy atentos.

Rabaseda y Dragic

¿Cómo encara el Joventut este partido?

Es muy importante empezar fuertes al principio y no darles mucho aire a ellos. No sería bueno que jueguen aquí sin presión y comiencen bien el partido.

Delante tendrá a otro alero como Rabaseda, el capitán de los hombres de negro.

Rabaseda es una referencia en el baloncesto español. Lleva muchos años en Bilbao y por algo es su capitán. Es un gran jugador de equipo. Esta temporada ha tenido problemas de lesiones, problemas médicos, y ha sido un año complicado para él, pero ha levantado una Copa. Es un jugador clave en su vestuario y enfrentarse a él en una cancha es fantástico. Puede ser un duelo bonito.

Contra Dragic también se ha enfrentado muchas veces.

Sí, claro, estando en la Liga ACB y con las selecciones. También es un veterano que lleva muchos años jugando en Europa. Le conozco bien y es un jugador que será clave frenar por nuestra parte si queremos acabar ganando.

Todo el mundo recuerda un Joventut-Bilbao Basket que ha pasado a la historia. Fue en Badalona, hace un año y medio. Usted aún no estaba en el Joventut, pero Andrés Feliz derrotó a los hombres de negro con un triple estratosférico, desde más de 20 metros.

¡Cómo no recordar esa jugada! No vi el partido en directo, pero sí el resumen. Fue mala suerte para el Bilbao, porque al final se puede ganar o se puede perder y todo estaba muy igualado. Ese día, el Joventut fue remontando y tuvo la suerte de su lado. Se dio todo lo que necesitaba para ganar ese partido. Pero, bueno, eso es pasado. Veremos qué nos depara este nuevo partido.