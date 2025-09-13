Un Surne en precario tutea al Dreamland Cran Canaria en Ourense

Un Surne castigado por las ausencias y problemas físicos llevó al límite al Dreamland Gran Canaria en la final del Torneo AS Burgas Basket Cup ... de Ourense, donde cayó este sábado en un ajustadísimo partido resuelto en los instantes finales gracias al acierto de Albicy y Brussino (89-85). Los hombres de negro no pudieron contar con el 'tocado' Hlinason ni los internacionales Normantas y Krampelj, quienes acaban de terminar su participación en el Eurobasket. Por si fuera poco, Hilliard, que ya estaba renqueante, solo jugó cinco minutos y se sentó por precaución, mientras que Bagayoko se hizo daño en el hombro derecho y tampoco pudo competir. Pese a todos estos contratiempos, el equipo de Jaume Ponsarnau dio la cara hasta el final con un Jaworski que se fue hasta los 22 puntos y acabó como el máximo anotador del choque.

Dreamland Gran Canaria Albicy (8), Wong (10), Salvó (10), Labeyrie (5) y Tobey (11) -cinco inicial-; Maniema, Heinonen, Vila (5), Samar (9), Brussino (21), Pelos (2) y Kuath (8). 89 - 85 Surne Frey (10), Jaworski (22), Lazarevic (2), Petrasek (16) y Sylla (6) -cinco inicial-; Errasti, Hilliard, Zecevic, Bagayoko (4), Pantzar (11) y Font (14). Parciales: 26-18, 12-27 (38-45); 25-16 (63-61) y 26-24 (89-85).

Incidencias: Final del Torneo AS Burgas Basket Cup de Ourense.

Empezó un tanto atascado el Bilbao Basket, al igual que el Gran Canaria, con dificultadas para abrirse camino hacia ambas canastas. Aleix Font tiraba del carro con siete puntos apoyado por Pantzar, Jaworski y Bagayoko. Entonces llegó la lesión del joven pívot maliense, quien se hizo daño en el segundo cuarto y pese a sus intentos por seguir no pudo hacerlo. Salió con el brazo derecho en cabestrillo y habrá que ver lo que dictaminan las pruebas médicas. Al menos se le vio sonreír en el banquillo. Tampoco quiso forzar Hilliard, con molestias derivadas del duelo ante el Ourense y por tanto desactivado para evitar males mayores. Los de Jaka Lakovic, con la plantilla casi al completo, aprovecharon las ausencias vizcaínas, desplegaron un baloncesto coral y cerraron el cuarto inicial ocho arriba (26-18).

Hlinason, Normantas y Krampelj no jugaron, Bagayoko se lesionó y Hilliard tuvo molestias

Lejos de bajar los brazos y dejarse llevar por la corriente, el Surne devolvió el golpe en un magnífico segundo cuarto, con Jaworski disfrazado de 'killer' y Frey ajustado a las exigencias del choque. Un 12-27 mandó a los vizcaínos al descanso siete arriba (38-45). Rápidos en las transiciones y acertados de cara al aro, los de Ponsarnau minimizaron al Gran Canaria y se hicieron con la batuta de la final.

Hasta el final

La cogieron con fuerza y llegaron a ponerse varias veces nueve arriba tras el paso por los vestuarios, con las buenas actuaciones de Jaworski –bien en el triple con un 50% y flojo en los tiros de dos (25%)–, Petrasek –acabó con 16 puntos–, Frey, Sylla y Font. El Surne no terminó de romper el choque cuando lo pedía a gritos y un parcial desfavorable de 10-0 permitió al Gran Canaria recuperarse y entrar con ventaja en los últimos diez minutos (63-61).

La falta de efectivos pesó al Bilbao Basket, que se vio ocho abajo pero llegó a los segundos finales con vida gracias a un triplazo de Petrasek (85-83). Hasta ahí llegó un equipo que durante algunas fases del duelo formó con el quinteto Errasti, Frey, Font, Zecevic y Sylla. Aún así, llevó al límite a los canarios.