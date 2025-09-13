El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hilliard jugó poco más de cinco minutos porque unas molestias aconsejaron prudencia. Alan Pérez
Un Surne en precario tutea al Dreamland Cran Canaria en Ourense

Torneo de Ourense ·

Los hombres de negro, con dos ausencias y tres jugadores 'tocados', caen en un ajustado partido con un Jaworski en trance anotador (89-85)

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:40

Un Surne castigado por las ausencias y problemas físicos llevó al límite al Dreamland Gran Canaria en la final del Torneo AS Burgas Basket Cup ... de Ourense, donde cayó este sábado en un ajustadísimo partido resuelto en los instantes finales gracias al acierto de Albicy y Brussino (89-85). Los hombres de negro no pudieron contar con el 'tocado' Hlinason ni los internacionales Normantas y Krampelj, quienes acaban de terminar su participación en el Eurobasket. Por si fuera poco, Hilliard, que ya estaba renqueante, solo jugó cinco minutos y se sentó por precaución, mientras que Bagayoko se hizo daño en el hombro derecho y tampoco pudo competir. Pese a todos estos contratiempos, el equipo de Jaume Ponsarnau dio la cara hasta el final con un Jaworski que se fue hasta los 22 puntos y acabó como el máximo anotador del choque.

