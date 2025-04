Paso de gigante para un humilde embajador de Bilbao

El 17 de diciembre de 2024, el Bilbao Basket fue reconocido por el Ayuntamiento como el 'Embajador de la Villa' justo en la temporada en ... la que cumple 25 años de vida. «Muchas proezas, batallas, derrotas, alegrías, apreturas económicas… pero siempre de pie. Pasando de La Casilla al BEC y ahora a Miribilla, sin bajar la cabeza y con la fuerza que a veces nos proporciona dar pasos atrás para coger impulso», relató el alcalde, Juan Mari Aburto, durante la gala en la que el Surne recibió las credenciales de su nueva 'condición diplomática'. Menos de cuatro meses después, concretamente 107 días más tarde, los hombres de negro regalaron a su ciudad una final europea contra el PAOK griego que pone los focos sobre el club y la capital vizcaína, donde se jugará el partido de ida el día 16.

Los hombres de negro obraron un milagro en los últimos cinco minutos mágicos contra el Dijon francés, cuando pasaron de un 69-66 al 97-68 final. Tenían que levantar una desventaja de 19 puntos y lo hicieron con una proeza carente de lógica alguna, solo adscrita a la locura a la que se entregaron los bilbaínos y al carácter imprevisible del baloncesto. Un club modesto, con un presupuesto más que ajustado para pelear por la supervivencia en la segunda mejor liga del mundo –maneja cuatro millones y destina 1,3 a la primera plantilla, cifra que más de un equipo de la ACB paga de sobra a un solo jugador–, abonado al sufrimiento y al mantra de 'pico y pala' se ha hecho con un hueco en la final de la FIBA Europe Cup, un torneo en el que se quedaron por el camino Tofas, Zaragoza, Cholet, Dinamo Sassari, Bursaspor, Oporto, Maroussi, Spirou... Es un paso de gigante para el humilde embajador de Bilbao, que trabaja con sudor, entrega y toda la ilusión del mundo por un lugar bajo el sol.

«Espero que para la ciudad sea igual de importante que para nosotros», reflexiona Isabel Iturbe. La presidenta del Bilbao Basket pone en valor «años de trabajo en la sombra, en el silencio, una gestión centrada en dar el protagonismo al equipo. Que ahora tenga este brillo es vital para nosotros. Salvo el BSR – conjunto de baloncesto en silla de ruedas–, no hay ningún club en Bizkaia con un título europeo. Hay que darle valor», comenta sobre la posibilidad de levantar el trofeo el 23 de abril en Salónica. «Nos ayudaría a cerrar el ciclo y mirar hacia arriba. No sé si la gente es consciente de lo que significa esto, pero que lo sea ya. Lo digo de esta forma: que un equipo como el Bilbao Basket, con la situación en la que se encuentra actualmente, esté donde está es algo que hay que reconocer».

No hace tanto estuvo a punto de desaparecer, excluido de la ACB por problemas económicos, luego bajó a la LEB Oro y regresó del infierno para darse más de un paseo por las nubes. Jugó la Copa, el play-off por el título, ató permanencias holgadas y ahora disfrutará de una experiencia inolvidable. Desde la humildad, el trabajo y el acierto en la confección de la plantilla, todavía inmersa en la pelea por la salvación en la Liga Endesa, el Surne ha conseguido meterse en la segunda final continental de su historia. La primera, la de 2013 en la Eurocup, la perdió en Charleroi (Bélgica) frente al Lokomotiv Kuban. Ahora busca coronarse ante uno de los históricos del escenario griego y continental, una nueva oportunidad para volverse un poco más grandes y de paso seguir paseando la marca Bilbao por el Viejo Continente. Los embajadores están comprometidos con la consecución de un objetivo noble para el territorio.

«Es una final que juegan Bilbao y Bizkaia». Así de contundente se muestra Jaume Ponsarnau cuando se le pregunta por el significado del duelo por el título. «Hemos llegado hasta aquí juntos, con nuestra forma de ser, con nuestras virtudes y defectos, pero siempre juntos. Y juntos vamos a afrontar esta final. Será exigente, pero a la vez ilusionante. Somos los embajadores y tenemos que cumplir. Nos ha costado y casi se nos escapa», bromea el técnico del Surne sobre el dramático desenlace de la semifinal. «La gente está contenta. Cuando hay personas felices todo esto compensa. Trabajamos con la felicidad y la tristeza del aficionado», argumenta el preparador catalán, quien se felicita por un «regalo» brindado por el baloncesto al club y a la ciudad.

Soñar con algo grande

Porque la gente por fin ha recibido una píldora de felicidad, acostumbrada a perder, caerse y levantarse, ver los partidos con cuadros de ansiedad, calcular distancias con la zona roja, celebrar al verse fuera de su alcance. Ahora tiene una oportunidad de disfrutar, de sentirse ganadora, soñar con algo grande y verse más alta en el espejo. «Es un empujón anímico para todos», admite el director deportivo del Bilbao Basket, Rafa Pueyo, el hombre encargado de componer plantillas midiendo el peso de cada euro. «Venimos de años difíciles. Jugar una final europea supone culminar un trabajo de años. La ciudad y Bizkaia pueden estar orgullosas del esfuerzo y el sacrificio del equipo. Hemos dado un paso más». Todo empezó con la previa en Lituania y acabará en Grecia, después de casi 30.000 kilómetros recorridos, ocho países visitados y nueve clubes enfrentados. «Tenemos la ilusión de traer el título y ofrecérselo a Bilbao y la afición. Paseamos el nombre de nuestra ciudad por toda Europa. Todo el mundo sabe dónde está la capital del mundo, pero intentamos que no se le olvide a nadie», bromea Pueyo.

El que no lo hace es Xavi Rabaseda. El capitán del Surne derrocha ambición. No se conforma. «Significa muchísimo para el club y Bilbao, pero si no ganas, la final se queda en poquito. No hemos conseguido nada, solo dar un paso más hacia el título. Es el momento de rematar el trabajo». Y entrar en la historia.