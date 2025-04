La felicitación de Sito Alonso al Bilbao Basket con un emotivo recuerdo a nuestro compañero Cortizas

Juanma Mallo Viernes, 25 de abril 2025, 15:34 | Actualizado 16:39h. Comenta Compartir

Sito Alonso, actual entrenador del UCAM Murcia, el rival del Bilbao Basket en su reencuentro con la afición tras el título europeo (domingo, 17 horas), ha aprovechado este viernes la rueda de prensa previa al encuentro para felicitar a los campeones. Para mostrar su alegría por el éxito logrado por los hombres de negro, por el equipo que fue su casa durante dos temporadas (2014-16) para luego irse al Baskonia. Se acordó de Javi Salgado, actual segundo entrenador, Álvaro (Gómez Rubiera), preparador físico, el doctor, e incluso Jaume Ponsarnau... Pero se detuvo en una persona «increíble», que asegura que le marcó. Es nuestro compañero José Manuel Cortizas, el cronista del Bilbao Basket, su «biógrafo» como le definió el propio club, fallecido el 27 de febrero de 2021 por las consecuencias derivadas del Covid.

«Sentí un poco de tristeza y nostalgia por una persona que a mí me marcó mucho allí que es Cortizas, 'Corti'. Me hubiera encantado que un periodista de la talla de 'Corti', una persona tan increíble, tan crítico y tan buena persona y tan del Bilbao Basket, un tipo superespecial que a mí me marcó de forma increíble, que no hubiera podido escribir esta crónica. Seguro que su hija y él también está contento por ello», ha subrayado el coach de los murcianos este viernes horas antes de regresar a Miribilla.

Alonso, además, reconoció que había «seguido todo» y «la final». «Me alegro muchísimo por mucha gente que ha levantado el club en momentos muy complicados en los que ha estado. Recordemos que hace poco bajó a LEB y subieron de una manera inmediata con lo difícil que eso es. Entonces ver a Javi Salgado, disfrutar, ver a Álvaro, al doctor. Y Jaume, que lleva tiempo allí, verle disfrutar de esa manera... La verdad que alegra de una manera especial».