Carácter y notas de calidad en el nuevo Bilbao Basket

El primer amistoso de la temporada 2025-26 de los hombres de negro tuvo lugar este domingo en el polideportivo Vicente Trueba de Torrelavega contra el Grupo Alega Cantabria. El interés se centraba en los fichajes y las primeras evoluciones del Surne. Al grupo se unió el islandés Tryggvi Hlinason, recién llegado del Eurobasket aunque no jugó, y cuatro canteranos (Errasti, Mintegi, De Castro y Zecevic) como sustitutos de los internacionales que siguen el campeonato continental. También había que ver al chino Jiahao Yu, de 22 años y 2,22 metros, cedido por el Bilbao Basket al conjunto cántabro, que milita en Primera Federación y se ha reforzado bajo el mando de Lolo Encinas.

La primera edición del Torneo Ciudad de Torrelavega contó con la presencia de miembros de la marea negra, como la ruidosa peña Hirukoa. Jaume Ponsarnau se decantó con la mezcla de efectivos jóvenes y veteranos desde el principio, repartiendo minutos y haciendo muchas pruebas. Desde el inicio quedó muy claro que el Bilbao Basket iba a defender con contudencia y salir rápido al contragolpe. Sin un juego vistoso en ataque pero siempre guardando el orden, los hombres de negro protegieron su territorio con fuerza en los duelos individuales y metiendo las manos a todos los adversarios.

Darrun Hilliard inauguró la cuenta visitante con un triple, una de sus armas preferidas. El exterior estadounidense anotó ocho puntos en el primer cuarto. Dejó otra muestra de su calidad con otro triple desde la esquina. Luke Petrasek y Stefan Lazarevic demostraron que no se arrugan ante nadie y que, si hay oportunidad, también lanzan desde lejos. Amar Sylla y Bassala Bagayoko cumplieron en su papel de pívots y ataron en corto a Yu, frenado por el carácter y la determinación de sus rivales.

Si Hilliard brilló en el primer asalto, su compatriota Justin Jaworski fue el protagonista del segundo. Se fue al descanso con 18 puntos en algo más de diez minutos. Tiene una facilidad sorprendente para lanzar. El máximo anotador de la Bundesliga será, sin duda, una de las bazas ofensivas del Surne este curso. Con una cosecha entre ambos de 40 puntos, regalaron sendos triples en el último segundo del segundo y tercer capítulo.

28-45 reflejaba el marcador en el descanso para el Surne. La prueba en Torrelavega ofreció otros detalles, como la polivalencia de muchos hombres de negro. Aleix Font se sumó al espíritu combativo de este Surne tras una pérdida de balón que corrigió de inmediato cortando un pase y anotando de bandeja, además de llevar una transición rematada con un mate de Petrasek. Estas acciones consecutivas del barcelonés son el espejo. El ritmo decayó en los últimos minutos, pero Jaume Ponsarnau salió satisfecho porque su grupo había trabajado con intensidad y atosigó alAlega en varias fases del amistoso.

«Buenas sensaciones»

Ponsarnau no podía ocultar al final del duelo que estaba satisfecho con sus pupilos. «El resultado del juego es mejor de lo que podíamos esperar en una situación anómala, muchos días entrenando sin muchos jugadores del primer equipo. Hay que acoplar todo, ir conociendo los nuevos, haciéndoles entrar en una nueva filosofía que creo que tienen ganas de seguirla. Atrás todo el mundo está comprometido y quiere jugar desde la intensidad. En ese sentido, las sensaciones han sido buenas. Evidente, hay mucho que mejorar, pero lo bueno es que el partido nos ha dado mucha imformación», resumió el entrenador del Surne, que espera la incorporación de los internacionales Melwin Pantzar (suecia), Margiris Normantas (Lituana) y Martin Krampelj (Eslovenia).

73-90

alega cantabria-surne

Grupo Alega Cantabria: Reiner, Powell (7), Taboada (2), Samu Rodríguez (6), Lugarini (8), Garmán Martínez (9), Yu (7), Alderete (6), Lutete (5), Jonhson (11) y Kande (12).

Surne Bilbao Basket: Mintegi, Hilliard (18), Errasti (6), Frey (9), Jaworski (22), Zecevic, Bagayoko (4), Petrasek (10), De Castro (3), Sylla (3), Font (11) y Lazarevic (4).

Parciales: 11-18, 17-27, 14-23 y 31-22.

Árbitros: Sergio Manuel, Rubén Sánchez e Iyán Sánchez.

Incidencias: Partido del I Trofeo Ciudad de Torrelavega disputado en el polideportivo Vicente Trueba. Más de 500 espectadores.