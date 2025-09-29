El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luis Ángel Gómez

El Bilbao Basket tiene todo listo para el debut en ACB: «El club ha hecho un esfuerzo y tenemos que dar un paso más»

Los hombres de negro abrirán fuego el sábado (18 horas) en la cancha del Unicaja, uno de los equipos más fuertes

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:32

La semana marcada en rojo en el calendario activa su contador a cero en Artxanda, en la espectacular pista levantada hace dos años. Un nuevo ... Bilbao Basket echa a andar, aunque de nuevo como tal tiene poco. Por cuarta temporada consecutiva cuenta con Jaume Ponsarnau a los mandos y una base sólida compuesta por varios de los jugadores que obraron la proeza de convertirse en los primeros hombres de negro en ser campeones de Europa. El sábado (18 horas) se sube por fin el telón del curso -el del Surne será el primer partido de la Liga- y la primera visita es de vértigo: en el Martín Carpena de Málaga ante el Unicaja, uno de los equipos más poderosos que hace una semana revalidó su título de la Copa Intercontinental, aunque después tropezó en la Supercopa ante el a la postre campeón Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  2. 2

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  3. 3

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  4. 4

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  5. 5

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  6. 6

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  7. 7

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  8. 8 Una carta de primer nivel, con productos de cercanía y pescados sabrosos
  9. 9

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  10. 10

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Bilbao Basket tiene todo listo para el debut en ACB: «El club ha hecho un esfuerzo y tenemos que dar un paso más»

El Bilbao Basket tiene todo listo para el debut en ACB: «El club ha hecho un esfuerzo y tenemos que dar un paso más»