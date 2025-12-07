Victoria contra viento y marea

Lucharon contra todos los elementos, los que vistieron de blanco y de naranja, para llevarse una victoria empapada en sudor y trabajo que debe armar ... de confianza a un equipo que no se rinde ni ante un pelotón de fusilamiento. Si le preguntaran al Surne Bilbao por su último deseo diría «una defensa más, un rebote más, un tiro más». Así ganó este domingo al Dremland Gran Canaria, con acero en la cabeza, mentalidad a prueba de balas, decidido a rebelarse ante todos los contratiempos, decisiones arbitrales nefastas y hasta fallos propios. Liderados por unos estelares Pantzar (31 de valoración) y Jaworski –25 puntos con un cuatro de cuatro en triples–, al que las manos aún huelen a pólvora, sin olvidar al espartano Krampelj, los hombres de negro mandaron a la lona a los isleños, sumaron su cuarto triunfo del curso en la ACB y conservaron la imbatibilidad de un Miribilla en éxtasis.

Porque la hoja de ruta de los hombres de negro estaba clara: mantenerse firmes en su fortaleza, conservar su condición de invictos como locales y pegar un estirón numérico y anímico, material con el que se fabrican plataformas de lanzamiento. A nadie se le escapaba que la visita del Dreamland constituía una prueba de estrés robusta para calibrar el nivel de resistencia de los vizcaínos ante el empuje de una plantilla de campanillas, y superaron la prueba con nota. Las cuatro anteriores visitas de los isleños se habían resuelto con el pleno de victorias de la franquicia de Miribilla, un antecedente que invitaba a soñar con la repetición del guion, que se tradujo en una quinta de mucho valor.

Surne Bilbao Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Normantas 18:05 6 10 2/4 0/4 2/2 3 3 2 1/2 H. Frey 14:41 5 7 0/1 1/5 2/2 2 1 3 2 J. Jaworski 25:58 25 19 2/5 4/4 9/10 1 2 /2 M. Krampelj 26:37 10 11 1/2 2/5 2/2 4 1 1 4 /1 D. Hilliard 20:09 6 -9 0/4 2/7 0/1 1 1 2 4 /6 B. Bagayoko 13:36 4 8 1/2 2/2 1 2 L. Petrasek 12:15 -2 0/1 2 4 M. Pantzar 28:11 15 31 2/6 1/2 8/8 6 4 5/ A. Sylla 04:36 2 A. Font 00:01 T. Hlinason 22:56 5 11 2/3 1/2 4 4 2 3 1/2 S. Lazarevic 12:55 3 1/1 0/2 1/2 3 4 /1 Equipo 2 4 /2 Total 200 79 90 11/29 10/29 27/31 30 13 14 23 7/16 Dreamland GC Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER L. Maniema 01:47 1 1 1 /1 I. Wong 19:07 10 5 1/4 2/3 2/3 1 1 3 E. Vila 04:45 3 1 1/1 0/2 1/2 1 Z. Samar 13:06 7 5 2/5 1/1 2 1 1 1 /1 A. Albicy 27:12 5 11 1/2 1/5 3 1 4 2 2/2 N. Brussino 25:06 17 15 1/2 3/7 6/6 4 2 4 /3 M. Salvó 10:18 2 4 1/1 2 2 2 P. Pelos 18:15 7 5 2/5 0/2 3/3 4 2 /1 M. Tobey 27:35 6 1 3/5 0/4 2 1 3 1/1 L. Labeyrie 20:18 10 10 3/4 1/1 1/4 2 1 /1 K. Kuath 11:11 -5 0/2 1 2 /2 B. Angola 21:20 5 1 0/3 1/4 2/2 1 1 1 4 2/1 Equipo 1 1 1 /1 Total 200 72 54 15/34 9/29 15/20 23 9 10 25 5/14

Y eso que el comienzo fue un concurso de melones y tapones digno de ser estudiado por un psicólogo, al igual que el criterio arbitral, imposible de descifrar y más extraño de ver que una calabaza plantada en Marte. Miribilla se desquició pronto con las decisiones del trío de naranja, empeñado en testar los nervios de la parroquia local. Los hombres de negro fallaban más que una escopeta de feria en el marco de unos ataques raros, mal construidos, pero al menos al Dreamland le pasaba lo mismo. Así se llegó con un 9-11 a falta de minuto y medio para el final del primer cuarto, una borrachera de canastas que recordaba a los mejores tiempos del Limoges de Maljkovic. Acabó en un 14-16 con un triple sobre la bocina de Wong.

Surne Bilbao Dreamland GC Tiros de 2 11/29Intentos15/34 38%% Aciertos44% Tiros de 3 10/29Intentos9/29 34%% Aciertos31% Tiros libres 27/31Intentos15/20 87%% Aciertos75% Rebotes 43Total32 30+13Defensivos+Ofensivos23+9 Tapones 6Realizados3 Balones 16Pérdidas14 7Recuperaciones5 OTROS 14Asistencias10 24Faltas Personales21

Era un pequeño dolor de muelas el americano, al igual que Brussino, dos cañoneros a los que había que restar potencia de fuego. Asomó la patita Frey con cinco puntos casi seguidos y le cogió el testigo Jaworski con un brutal tres más uno. El de Pensilvania se calienta más rápido que un techo de uralita en el desierto, con el aro entre ceja y ceja, mientras que Pantzar dirigía con criterio y rigor. El baloncesto del Surne Bilbao comenzaba a fluir poco a poco, tampoco como para echar cohetes, pero bastante más sólido que al inicio. El trío arbitral, sobre todo Ariadna Chueca, volvió a perjudicar gravemente a los vizcaínos en el segundo cuarto con una tercera personal a Lazarevic que solo vieron ellos y una técnica a Hilliard por protestar. No pudo contenerse tras ver que le señalaban una falta en ataque que debió ser defensiva. Pocas veces se ha visto a Miribilla tan encendida con los colegiados, despedidos con una brutal pitada al final y al descanso.

Un descanso al que se llegó con el empate a 34, pero bastante mejores sensaciones entre los hombres de negro. Atacaban mejor, aunque su acierto en los tiros de dos era calamitoso: 3 de 12. Andaban muchísimo mejor desde el triple, con un interesante 6 de 15 (40%), y dominaban el rebote (23 por 15). Lo malo eran las pérdidas (12), un mal que lastraba su rendimiento. Eso y los árbitros, empeñados en sacar de sus casillas a los vizcaínos con decisiones disparatadas. El partido se movía en márgenes muy estrechos, con ventajas pequeñas –la máxima de los locales fue de cinco puntos–, que no se ampliaban porque faltó acierto en los momentos clave y sobraron errores colegiales.

Reacción en el momento clave

El castigo arbitral continuó tras el paso por los vestuarios. A Lazarevic le cayó la cuarta y también a Petrasek en forma de una técnica por hacer un gesto con la mano protestando otro error de juicio. Tocaba luchar contra los elementos y con paciencia, cada vez más puesta a prueba, liderados por Pantzar y Jaworski. Un parcial de 5-0 puso al Surne cinco arriba (48-43), pero luego encajó uno de 3-12 que dio alas al Gran Canaria (51-55). Aun así, los bilbaínos se mantenían agarrados a la pista como lapas y echaban espuma por la boca de tanta rabia y trabajo. Se llegó al último cuarto con el empate a 55 y todo por decidir. Un minipartido de diez minutos que acabó en el zurrón de los vizcaínos tras remar mil largos.

Cuando el Dreamland se puso cuatro arriba (57-61) sonaron las alarmas. Entonces Jaworski sacó su fusil con nueve puntos y ayudó a fabricar un parcial de 13-2 (70-63). La lápida estaba puesta y solo hacía falta poner el epitafio. Lo firmaron el escolta y Pantzar en el nombre del Surne.