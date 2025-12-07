El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Surne Bilbao volvió a jugar ante su público 18 días después. Mireya López

Surne Bilbao 79-72 Dreamland Gran Canaria

Victoria contra viento y marea

Jornada 9 ·

El Surne Bilbao se impone al Gran Canaria y a un arbitraje adverso con coraje y unos estelares Pantzar y Jaworski

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:42

Comenta

Lucharon contra todos los elementos, los que vistieron de blanco y de naranja, para llevarse una victoria empapada en sudor y trabajo que debe armar ... de confianza a un equipo que no se rinde ni ante un pelotón de fusilamiento. Si le preguntaran al Surne Bilbao por su último deseo diría «una defensa más, un rebote más, un tiro más». Así ganó este domingo al Dremland Gran Canaria, con acero en la cabeza, mentalidad a prueba de balas, decidido a rebelarse ante todos los contratiempos, decisiones arbitrales nefastas y hasta fallos propios. Liderados por unos estelares Pantzar (31 de valoración) y Jaworski –25 puntos con un cuatro de cuatro en triples–, al que las manos aún huelen a pólvora, sin olvidar al espartano Krampelj, los hombres de negro mandaron a la lona a los isleños, sumaron su cuarto triunfo del curso en la ACB y conservaron la imbatibilidad de un Miribilla en éxtasis.

