El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente En directo, Bilbao Basket-Gran Canaria

En directo, Bilbao Basket-Gran Canaria

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 9 de la Liga Endesa 2025/2026

J. A. P. Capetillo

J. A. P. Capetillo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:01

1C/3'

9-8. Anota el gancho Salvó.

1C/3'

9-6. Tripleeeeeee de Jaworski.

1C/3'

Fallos en ambas canastas.

1C/3'

6-6. 3 minutos para el final del primer cuarto.

1C/4'

6-6. Anota los dos.

1C/4'

Segunda personal de Lazarevic y tiros libres para Wong.

1C/4'

Hasta el momento, ninguno de los equipos ha anotado desde la línea de tres.

1C/4'

6-4. Anota los dos Pantzar.

1C/4'

Roba el balón Pantzar y tiros libres para el Sueco.

1C/4'

2 puntos en 5 minutos de partido.

4-4. Anota a la segunda Bagayoko.

Enlace copiado

1C/4'

Otro robo en ataque del conjunto visitante.

1C/5'

Falla la entrada a canasta Jaworski y también falla de tres Lazarevic.

1C/5'

Otro fallo en ataque del Gran Canaria.

1C/5'

2-4. 5 minutos de partido.

Enlace copiado

1C/6'

Personal de Pantzar.

1C/6'

Otro fallo en ataque del Surne Bilbao.

1C/6'

Otra personal del conjunto canario.

1C/6'

Personal en ataque del Gran Canaria.

1C/6'

Personal de Jaworski.

1C/6'

2-4. 6 minutos para el final del primer cuarto.

1C/6'

Poca anotación hasta el momento en Miribilla.

1C/6'

Personal en ataque de Lazarevic.

1C/7'

Falla la entrada a canasta Angola.

1C/7'

Falla debajo del aro Bagayoko.

1C/7'

Falla el Gran Canaria en ataque y personal de Albicy.

1C/7'

2-4. Tres minutos de partido.

1C/8'

Tapón de Angola sobre Hilliard y Frey para el contraataque con personal.

1C/8'

2-4. Anota Brussino.

1C/8'

Se le sale el triple a Labeyrie.

1C/9'

2-2. Responde Hlinason con un mate.

1C/9'

0-2. Primera canasta del partido para Tobey.

1C/9'

No entra el triple de Frey.

1C/9'

0-0. 1 minuto de partido.

1C/10'

Tampoco entra el tiro de Hilliard.

1C/10'

Falla de dos Angola.

1C/10'

Mal pase de Normantas sobre Frey.

1C/10'

Primera posesión del partido para los hombres de negro.

1C/10'

¡Arranca el partido en Miribilla!

17:55

El cinco inicial de Gran Canaria está formado por Albicy, Brussino, Tobey, Labeyrie y Angola.

17:53

El Surne Bilbao sale con Frey, Hilliard, Normantas, Petrasek y Hlinason.

17:16

El Surne Bilbao afronta tres partidos seguidos en Miribilla. Hoy ante el Gran Canaria, el miércoles 10 a las 18.30 horas en la segunda fase de la FIBA Europe Cup frente al Sporting Portugal y el próximo domingo 14 de diciembre a las 12 horas ante el Lleida de nuevo en Liga.

17:05

En la última visita de los de Jaka Lakovic el triunfo se quedó en el Bilbao Arena. 96-78 para los de Ponsarnau.

17:04

El Gran Canaria ha ganado al equipo bilbaíno en 20 ocasiones, por 12 del Surne Bilbao en el global de enfrentamientos.

17:03

Los dos equipos están con tres victorias y cinco derrotas.

17:02

Y vamos a contar este partido en directo en ELCORREO.COM.

17:02

Buenas tardes! A las 18 horas comienza en Miribilla el partido de la novena jornada de la Liga Endesa entre el Surne Bilbao y el Dreamland Gran Canaria. Vuelve la competición tras el paréntesis por la ventana FIBA.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  2. 2 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3

    Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas
  4. 4 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  5. 5

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  6. 6

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  7. 7 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  8. 8 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  9. 9

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  10. 10

    El proyecto póstumo «más querido» de Gehry es «una cremallera que cose la Ría»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Bilbao Basket-Gran Canaria