En directo, Bilbao Basket-Gran Canaria
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 9 de la Liga Endesa 2025/2026
Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:01
1C/3'
9-8. Anota el gancho Salvó.
1C/3'
9-6. Tripleeeeeee de Jaworski.
1C/3'
Fallos en ambas canastas.
1C/3'
6-6. 3 minutos para el final del primer cuarto.
1C/4'
6-6. Anota los dos.
1C/4'
Segunda personal de Lazarevic y tiros libres para Wong.
1C/4'
Hasta el momento, ninguno de los equipos ha anotado desde la línea de tres.
1C/4'
6-4. Anota los dos Pantzar.
1C/4'
Roba el balón Pantzar y tiros libres para el Sueco.
1C/4'
2 puntos en 5 minutos de partido.
4-4. Anota a la segunda Bagayoko.
1C/4'
Otro robo en ataque del conjunto visitante.
1C/5'
Falla la entrada a canasta Jaworski y también falla de tres Lazarevic.
1C/5'
Otro fallo en ataque del Gran Canaria.
1C/5'
2-4. 5 minutos de partido.
1C/6'
Personal de Pantzar.
1C/6'
Otro fallo en ataque del Surne Bilbao.
1C/6'
Otra personal del conjunto canario.
1C/6'
Personal en ataque del Gran Canaria.
1C/6'
Personal de Jaworski.
1C/6'
2-4. 6 minutos para el final del primer cuarto.
1C/6'
Poca anotación hasta el momento en Miribilla.
1C/6'
Personal en ataque de Lazarevic.
1C/7'
Falla la entrada a canasta Angola.
1C/7'
Falla debajo del aro Bagayoko.
1C/7'
Falla el Gran Canaria en ataque y personal de Albicy.
1C/7'
2-4. Tres minutos de partido.
1C/8'
Tapón de Angola sobre Hilliard y Frey para el contraataque con personal.
1C/8'
2-4. Anota Brussino.
1C/8'
Se le sale el triple a Labeyrie.
1C/9'
2-2. Responde Hlinason con un mate.
1C/9'
0-2. Primera canasta del partido para Tobey.
1C/9'
No entra el triple de Frey.
1C/9'
0-0. 1 minuto de partido.
1C/10'
Tampoco entra el tiro de Hilliard.
1C/10'
Falla de dos Angola.
1C/10'
Mal pase de Normantas sobre Frey.
1C/10'
Primera posesión del partido para los hombres de negro.
1C/10'
¡Arranca el partido en Miribilla!
17:55
El cinco inicial de Gran Canaria está formado por Albicy, Brussino, Tobey, Labeyrie y Angola.
17:53
El Surne Bilbao sale con Frey, Hilliard, Normantas, Petrasek y Hlinason.
17:16
El Surne Bilbao afronta tres partidos seguidos en Miribilla. Hoy ante el Gran Canaria, el miércoles 10 a las 18.30 horas en la segunda fase de la FIBA Europe Cup frente al Sporting Portugal y el próximo domingo 14 de diciembre a las 12 horas ante el Lleida de nuevo en Liga.
17:05
En la última visita de los de Jaka Lakovic el triunfo se quedó en el Bilbao Arena. 96-78 para los de Ponsarnau.
17:04
El Gran Canaria ha ganado al equipo bilbaíno en 20 ocasiones, por 12 del Surne Bilbao en el global de enfrentamientos.
17:03
Los dos equipos están con tres victorias y cinco derrotas.
17:02
Y vamos a contar este partido en directo en ELCORREO.COM.
17:02
Buenas tardes! A las 18 horas comienza en Miribilla el partido de la novena jornada de la Liga Endesa entre el Surne Bilbao y el Dreamland Gran Canaria. Vuelve la competición tras el paréntesis por la ventana FIBA.
-
