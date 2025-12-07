El 1x1 del Bilbao Basket-Gran Canaria
Consulta uno a uno la valoración de los hombres de negro
Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:14
Ponsarnau
Entrenador
Valoración del redactor
El equipo entró al partido frío y desacertado, algo que está en el debe del técnico, pero luego supo elevar la temperatura colectiva y gestionar bien los recursos hasta lograr la victoria.
Pantzar
Base
Mejor del partido
Valoración del redactor
Es un tesoro al servicio del Surne Bilbao. 15 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 5 robos del angelito para el 31 de valoración. Fue el guía del equipo.
Frey
Base
Valoración del redactor
Aprobado raspado para el noruego, quien no anduvo fino desde el perímetro pero en cambio supo aguantar el balón, moverlo y hacer que mejoren sus compañeros.
Jaworski
Escolta
Valoración del redactor
El pistolero de Pensilvania se quedó con la cabellera del Gran Canaria. 25 puntos y cuatro de cuatro en triples, además de aparecer cuando más lo pedía el equipo.
Normantas
Escolta
Valoración del redactor
Uno mira a su casillero de puntos y ve seis. Pero lo que no ve es su descomunal trabajo defensivo, una máquina de guerra. El lituano da el ADN guerrero al Surne.
Font
Escolta-Alero
Valoración del redactor
Un segundo en la cancha. No hubo protagonismo para el catalán. Lo tendrá el miércoles en Europa contra el Sporting de Portugal.
Hilliard
Alero
Valoración del redactor
Malísimo partido del alero, quien acabó con un menos nueve de valoración. No solo falló, sino que se equivocó en la toma de decisiones. Aun así, es fundamental.
Lazarevic
Alero
Valoración del redactor
Apenas pudo sumar minutos porque las faltas le masacraron. Tenía ya tres en el segundo cuarto. Aun así, juega con el cuchillo entre los dientes. Puro carácter.
Petrasek
Ala-pívot
Valoración del redactor
No existió el ala-pívot, simplemente ni se le vio. Le señalaron una técnica por un leve gesto con la mano. Apenas intentó tirar. Debe y puede dar muchísimo más.
Krampelj
Ala-pívot
Valoración del redactor
Da gusto verle en la cancha, donde quitaría la merienda de las manos a sus propios hijos. Fuego y carácter. Una contra suya y un triple facilitaron el triunfo.
Amar Sylla
Pívot
Valoración del redactor
Poco más de cuatro minutos en la cancha para insuflar oxígeno a la rotación. No le dio tiempo a nada al senegalés, quien está al servicio del equipo.
Hlinason
Pivot
Valoración del redactor
No brilló, pero intimidó, defendió y cambió tiros. Cinco puntos y ocho rebotes, la mitad de ellos ofensivos. El islandés es el señor de las pinturas. Una garantía.
Clasificación general
JugadorPuntos
Tryggvi Hlinason102
Melwin Pantzar98
Justin Jaworski89
Margiris Normantas86
Harald Frey76
Martin Krampelj76
Luke Petrasek73
Darrun Hilliard70
Stefan Lazarevic62
Aleix Font59
Amar Sylla53
Bassala Bagayoko52
Bingen Errasti16
Kepa de Castro11
Aleksandar Zecevic-
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión