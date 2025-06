El Bilbao Basket está cerca de fichar a Jaworski

El Bilbao Basket está muy cerca de hacerse con los servicios de Justin Jaworski, máximo anotador de la última Bundesliga y el hombre que estaría ... llamado a escupir fuego desde el perímetro junto con Darrun Hilliard. La franquicia de Miribilla trabaja en el fichaje del escolta estadounidense (Schwenksville, Pensilvania, 26 años), quien acaba de cerrar una gran temporada con el EWE Oldenburg germano y dará el salto a la ACB, donde militará a las órdenes de Jaume Ponsarnau. Los números del 'dos' americano impresionan y avalan el interés y los movimientos dados por Surne a la hora de traerle a Miribilla. En la pasada campaña promedió la friolera de 19,5 puntos por partido, con un 36,2% en triples, una inmejorable tarjeta de presentación que la franquicia vizcaína trata de incorporar a su cartera de refuerzos y dotar de potencia su arsenal anotador.

La operación lleva tiempo en marcha y si nada se tuerce podría cerrarse en breve. El Surne apuesta por un jugador que trabaja con puntos y considera que está capacitado para mantener el nivel en la segunda mejor liga del mundo. Jaworski estuvo en el Gipuzkoa Basket en la temporada 2022-2023, en la entonces llamada LEB Oro, donde firmó un curso brillante con una media de 19,4 puntos por encuentro y un 40% desde el triple. A sus 26 años, que cumple el 21 de junio, llega el momento de dar el salto y el Bilbao Basket le ofrece el trampolín de la ACB. El escolta, de 1'90 de altura, encaja en los planes de la dirección deportiva y de Ponsarnau porque responde al perfil de 'killer' que necesita y busca el equipo con el objetivo de resolver sus problemas de puntería.

El escolta, de 1'90 de altura, se formó en la Universidad de Lafayette (Luisiana), donde en su último cursó firmó cifras importantes: 21,5 puntos por choque y casi un 40% desde la línea mágica. En la NCAA destacó sobre todo por su capacidad anotadora y de aquí que los Atalanta Hawks y los Oklahoma City Blue –filial de los Thunder– quiseron verle en acción con sus respectivas camisetas. Jugó las ligas de verano de la NBA y también la G-League, donde disputó 37 partidos –8,1 puntos y 2,7 rebotes por partido– antes de cruzar el charco y empadronarse en San Sebastián. Después de su paso por el GBC, el Nápoles reclamó sus servicios –ganó la Copa con los italianos– y en febrero de 2023 fichó por el Heidelberg alemán, club en el que se acercó a 20 puntos por encuentro. De ahí se marchó al Oldenburg y ahora le reclama un Surne necesitado de dinamita.

Final Four y boda

Jaworski respondió a las mil maravillas en el EWE, donde rubricó actuaciones para el recuerdo. Varios ejemplos: metió 40 puntos al Rostock, 39 a su exequipo Heidelberg y los mismos al Fráncfort, 31 al Wuerzburg y en 12 partidos se fue por encima de los 20. Tiene muñeca y no le tiembla el pulso a la hora de mirar el aro rival, que siempre tiene entre ceja y ceja. Además de su potencia de fuego, acreditada en casi todos los sitios en los que ha estado, Jaworki también acredita un elevado porcentaje en tiros libres. Con el Oldenburg estaba en un 89,2%, y a lo largo de su carrera siempre ha rozado o sobrepasado el 90%.

Cuando estaba en el GBC, Jaworski protagonizó un episodio curioso. No pudo ayudar al equipo en la F4 porque tenía programado casarse. «Si llego a saber que coincide la Final Four con la fecha de mi boda, no hubiera fichado por el Gipuzkoa Basket», llegó a decir el americano. Un error administrativo hizo que se solaparan ambos eventos y dejó a los donostiarras sin su mejor jugador en un momento clave de la temporada. Aquello ya es historia y el escolta, tras su paso por Italia y Alemania, está muy cerca del Surne. Un 'dos' llamado a ser una de las piezas clave del nuevo proyecto de los hombres de negro.