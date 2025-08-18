El Bilbao Basket arrancará la temporada ante Unicaja en Málaga

El Surne Bilbao Basket ya conoce su hoja de ruta para la próxima temporada. La ACB ha desvelado este lunes el calendario de la Liga ... Endesa que comenzará el 4 de octubre y finalizará el 30 de mayo. Los hombres de negro tendrá un arranque complicado con su visita al Unicaja de Málaga, mientras que la segunda jornada llegará su puesta de largo en Miribilla frente al recién ascendido San Pablo Burgos el 11 o 12 de octubre

En la primera vuelta, los entrenados por Jaume Ponsarnau tendrán que jugar a domicilio contra otros dos grandes de la competición como el Real Madrid (15 o 16 de noviembre) y el Baskonia (22-23 de noviembre), mientras que recibirán en casa al Barça (27-28 de diciembre) y Valencia Basket (29-30-31 de diciembre o 1-2 enero). Finalizará la primera vuelta lejos de Bilbao frente al Covirán Granada (24-25 de enero).

El segundo derbi contra los vitorianos en la capital vizcaína tendrá lugar el 14 o 15 de febrero, y recibirá al conjunto de dirige Sergio Scariolo en la jornada 31 (12-13-13 o 15 de mayo). El último encuentro de la liga regular en Miribilla será dos jornadas más tarde, contra el Basket Girona (23-24 de mayo), mientras que la cerrará a domicilio ante La Laguna Tenerife.

La ACB también ha dado a conocer las fechas de la Copa, que tendrá lugar en el pabellón Roig Arena de Valencia entre el 19 y 22 de febrero, en la que participarán el equipo anfritrión y los siete mejores equipos de la primera vuelta. El play-off de la liga comenzará el 2 de junio. La Supercopa, que se jugará en el Martín Carpena de Málaga, será entre el 27 y 28 de octubre con el Unicaja, Real Madrid, Valencia Basket y La Laguna Tenerife como protagonistas.