Urgente Más de dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente en Sondika sentido Bilbao
Los jugadores del Bilbao Basket, en el cierre de la pasada temporada Jordi Alemany

El Bilbao Basket arrancará la temporada ante Unicaja en Málaga

La puesta de largo en Miribilla será el 11 o 12 de octubre ante el recién ascendido San Pablo Burgos

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:29

El Surne Bilbao Basket ya conoce su hoja de ruta para la próxima temporada. La ACB ha desvelado este lunes el calendario de la Liga ... Endesa que comenzará el 4 de octubre y finalizará el 30 de mayo. Los hombres de negro tendrá un arranque complicado con su visita al Unicaja de Málaga, mientras que la segunda jornada llegará su puesta de largo en Miribilla frente al recién ascendido San Pablo Burgos el 11 o 12 de octubre

