Bagayoko y Font, optimistas e ilusionados con el nuevo Bilbao Basket

El Surne 2025-26 ha echado a andar y los reconocimientos médicos son el requisito previo a los entrenamientos. Bassala Bagayoko y Aleix Font han ... sido los primeros hombres de negro en someterse esta mañana a las pruebas para conocer su estado físico. En los próximos días, el resto de la plantilla se someterá a los controles para que la pretemporada arranque el próximo lunes.

Bagayoko, que cumplirá 19 años en septiembre, despuntó el curso anterior cuando tuvo que sustituir como 'cinco' a los lesionados Tryggvi Hlinason y Marvin Jones. Confía ahora en seguir progresando en lo que considera que será «mi temporada más importante porque tengo buenas sensaciones y he hecho muchas cosas que llevaba tiempo sin hacer. Me encuentro muy bien. Por estar trabajando mucho en verano, creo que va ser un buen año para mí».

Hacía tiempo que no participaba plenamente en una preparación con el resto del grupo antes de que arranque el curso. «Llevo como dos años sin estar en la pretemporada. Echaba mucho de menos eso. Intentaré aprovecharlo. Me siento muy bien», ha manifestado el pívot, a quien una grave lesión en la rodilla que le mantuvo apartado de la cancha más de dos años.

Sobre el alto número de faltas personales que cometió la campaña anterior, el interior dice que «he intentado cambiarlo. En verano he estado trabajando mucho en eso porque creo que me faltaba mucho jugar a baloncesto y he aprovechado el verano para entrenar. Creo que este año va a ir mucho mejor que el pasado. Lo de las faltas intentaré controlarlo».

El aún debutante más precoz en la ACB (14 años, 7 meses y 15 días) apunta que la confianza que ha depositado en él Ponsarnau «me pone un poco nervioso pero a la vez me da mucha motivación. Cuando entro en la pista se me olvidan un poco los nervios, pero intentaré controlar eso y no decepcionar a la gente». Acerca de la nueva plantilla, Bagayoko indica que «al equipo lo veo muy bien, la verdad. Los que quedan del año pasado van a ayudar mucho a los nuevos que han venido. Vamos a ser un buen equipo. Vamos a intentar quedar un poco mejor que el año pasado, porque el año pasado nos quedamos un poco cortos en la Liga. Intentaremos sacar la Europe Cup y estar lo más arriba posible».

«Mucho talento»

Aleix Font ha sido el segundo hombre de negro en someterse al reconocimiento médico esta mañana. El escolta espera que «seamos un equipo competitivo. El club ha hecho esfuerzo para que el equipo esté muy bien, hemos fichado buenos jugadores, con mucho talento, y ahora es cosa nuestra que esto funcione. A nivel personal, espero dejar claro a todo el mundo lo que puedo aportar, mostrar mi talento, ayudar al equipo con la mayor disposición para lo que necesite. Intentar ganar el máximo número de partidos».

El barcelonés, de 27 años y 1,94 metros, ha llegado al Surne procedente del Coruña, descendido de la ACB. Está seguro de que «el trabajo del día a día es lo que después se ve reflejado en la pista. Tenemos que remangarnos, ponernos manos a la obra e intentar trabajar esas sinergias entre nosotros, esas conexiones para que la química sea buena. El trabajo del día a día en Artxanda no sólo pasa por estar juntos en la pista, sino también intentar unirnos lo máximo fuera de la pista. Yo, como jugador español (el único de la plantilla), tengo que intentar traer un poco esa parte como de comunidad».