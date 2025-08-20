El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El pívot y el escolta, durante el reconocimiento médico al que se sometieron en Bilbao. Mireya López

Bagayoko y Font, optimistas e ilusionados con el nuevo Bilbao Basket

Baloncesto ·

El pívot maliense y el escolta barcelonés son los primeros hombres de negro en pasar el reconocimiento médico ante una temporada en la que intentarán «dar un paso más» en la Liga

José Félix Cachorro

Bilbao

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:24

El Surne 2025-26 ha echado a andar y los reconocimientos médicos son el requisito previo a los entrenamientos. Bassala Bagayoko y Aleix Font han ... sido los primeros hombres de negro en someterse esta mañana a las pruebas para conocer su estado físico. En los próximos días, el resto de la plantilla se someterá a los controles para que la pretemporada arranque el próximo lunes.

