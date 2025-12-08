El 1x1 del Baskonia-Valencia. Cabarrot, héroe y villano
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores azulgranas y puntúa su actuación
Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:16
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Corrigió pronto el rumbo del equipo tras un mal inicio y logró multiplicar los recursos de su corta rotación. Buena jugada para empatar a 89. No protegió a Simmons de las faltas y apostó por Diakité en lugar de un mejor Diop en el tramo final.
Simmons
Base
Valoración del redactor
De más a menos. Fue vital en la primera mitad, pero perdió peso, desquiciado por los árbitros y acabó eliminado muy pronto por las faltas.
Nowell
Base
Valoración del redactor
El extracomunitario descartado por Galbiati por tercera jornada liguera seguida. El técnico prefiere a Simmons, que acaba contrato en once días.
Villar
Base
Valoración del redactor
Aporta mucha intensidad defensiva, puede frenar a sus pares y contagiar al resto. Aportación pobre en ataque.
Howard
Escolta
Valoración del redactor
Muy buen segundo cuarto para corregir una mala puesta en escena. Se entregó al final como base, pero se espera mucho más de él. Más sombras que luces.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Uno de los beneficiados en la rotación por la salida de Diallo. Aportó mucho más ante el Armani. Destellos, pero no logró gobernar al equipo al final.
Kurucs
Alero
Valoración del redactor
Fallón en el inicio del partido. Un momento de brillantez con los dos triples para volver a caer en un segundo plano. Hubiera sido vital.
Cabarrot
Alero
Mejor del partido
Valoración del redactor
Héroe y villano. Su capacidad anotadores es una bendición para el Baskonia. Además, aportó de lo lindo en defensa. Se equivocó en el último minuto.
Radzevičius
Alero
Valoración del redactor
Buena entrada en el equipo. Otra vez titular y jugó los minutos finales. Su labor reboteadora es notable. Poco que recriminar en la defensa final.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
El otro beneficiado del adiós de Diallo y la baja de Sedekerskis. Buena amenaza exterior, buen ejecutor. Sufre con el balón y en defensa.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Su salida revitalizó al equipo en defensa y en ataque, su mayor virtud. Más suelto en el tiro exterior. Endeble en la defensa cuerpo a cuerpo.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot169
Paolo Galbiati134
Matteo Spagnolo133
Hamidou Diallo131
Khalifa Diop117
Tadas Sedekerskis115
Mamadi Diakite111
Markquis Nowell107
Kobi Simmons96
Clément Frisch94
Rodions Kurucs91
Rafa Villar73
Markus Howard48
Luka Samanic34
Trent Forrest32
Gytis Radzevičius12
Joksimovic11
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión