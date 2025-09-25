El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varias personas trabajan en reparar la canasta durante el calentamiento. J. A. Goitia
Bilbao Basket-Baskonia

Suspenden temporalmente la Euskal Kopa por un problema en una canasta

El tablero se ha inclinado tras un mate del baskonista Diallo

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:43

Si en 2023 la Euskal Kopa se suspendió debido a la condensación en el pabellón que hacía peligroso jugar el partido, este jueves el encuentro entre el Baskonia y el Bilbao Basket ha sufrido otro contratiempo. Los árbitros han decretado suspender temporalmente el partido debido a un problema en una de las canastas del pabellón de Lasesarre.

A falta de 1.49 para el termino del segundo cuarto, los colegiados han detenido el encuentro. Los jugadores y el público rápidamente han detectado el motivo: la canasta en la que atacaba el Baskonia. Tras un mate de Diallo, el tablero se ha vuelto a inclinar. Desde megafonía han informado que se «adelanta el descanso y el tiempo se añadirá al tercer cuarto».

Y es que no ha sido el primer contratiempo con la canasta. Tras el calentamiento de los azulgranas, varios técnicos han bajado el tablero al suelo y han comenzado a trabajar. Desde las gradas ya se había detectado que algo no iba bien: los jugadores estaban lanzando a una canasta que estaba varios grados inclinada. Subsanado el problema ha vuelto la acción.

