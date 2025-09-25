Suspenden temporalmente la Euskal Kopa por un problema en una canasta
El tablero se ha inclinado tras un mate del baskonista Diallo
Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:43
Si en 2023 la Euskal Kopa se suspendió debido a la condensación en el pabellón que hacía peligroso jugar el partido, este jueves el encuentro entre el Baskonia y el Bilbao Basket ha sufrido otro contratiempo. Los árbitros han decretado suspender temporalmente el partido debido a un problema en una de las canastas del pabellón de Lasesarre.
A falta de 1.49 para el termino del segundo cuarto, los colegiados han detenido el encuentro. Los jugadores y el público rápidamente han detectado el motivo: la canasta en la que atacaba el Baskonia. Tras un mate de Diallo, el tablero se ha vuelto a inclinar. Desde megafonía han informado que se «adelanta el descanso y el tiempo se añadirá al tercer cuarto».
Y es que no ha sido el primer contratiempo con la canasta. Tras el calentamiento de los azulgranas, varios técnicos han bajado el tablero al suelo y han comenzado a trabajar. Desde las gradas ya se había detectado que algo no iba bien: los jugadores estaban lanzando a una canasta que estaba varios grados inclinada. Subsanado el problema ha vuelto la acción.
