El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Factoría 9

Euskal Kopa 2025

Señal TV | Bilbao Basket-Baskonia, en directo

El equipo azulgrana afronta la Euskal Kopa en el polideportivo Lasesarre de Barakaldo; el último test de preparación antes de la visita del Olympiacos

El Correo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:51

El Baskonia afronta este jueves (19.30 horas) en el polideportivo Lasesarre de Barakaldo el último test de preparación de cara a engrasar la máquina azulgrana antes de que el equipo vitoriano debute el próximo martes en competición oficial, con el estreno de una nueva temporada de Euroliga y la visita del Olympiacos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  7. 7 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  8. 8 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  9. 9

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  10. 10 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Señal TV | Bilbao Basket-Baskonia, en directo