El Correo Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:51

El Baskonia afronta este jueves (19.30 horas) en el polideportivo Lasesarre de Barakaldo el último test de preparación de cara a engrasar la máquina azulgrana antes de que el equipo vitoriano debute el próximo martes en competición oficial, con el estreno de una nueva temporada de Euroliga y la visita del Olympiacos.