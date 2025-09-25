Euskal Kopa 2025Señal TV | Bilbao Basket-Baskonia, en directo
El equipo azulgrana afronta la Euskal Kopa en el polideportivo Lasesarre de Barakaldo; el último test de preparación antes de la visita del Olympiacos
El Correo
Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:51
El Baskonia afronta este jueves (19.30 horas) en el polideportivo Lasesarre de Barakaldo el último test de preparación de cara a engrasar la máquina azulgrana antes de que el equipo vitoriano debute el próximo martes en competición oficial, con el estreno de una nueva temporada de Euroliga y la visita del Olympiacos.
