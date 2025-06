Sedekerskis: «Nuestros aficionados y todos queremos un Baskonia mejor»

Tadas Sedekerskis hizo balance de la temporada del Baskonia después de la eliminación en la primera ronda de los play off de la ACB ... ante el Real Madrid. Después de un curso en el que los azulgranas volvieron a quedarse fuera de la Copa del Rey, terminaron decimocuartos en la Euroliga, a cuatro triunfos del play in, y octavos en el campeonato doméstico, el capitán calificó esta campaña como «dura» y de «muchos altibajos».

«Éramos un equipo joven y nuevo, pero es una decepción. Nos metimos en el 'top8' de la ACB de milagro, pero vamos a ser positivos. Quedamos octavos, competimos dos partidos muy bien contra el Real Madrid, pero creo que los aficionados quieren otro Baskonia. Uno mejor que también quiero yo, el presidente y todo el mundo», confesó Sedekerskis.

El capitán analizó cuáles cree que han sido las causas de esta campaña irregular. «Hay que aprender a controlar los nervios. En los momentos calientes hay que tener más tranquilidad y paciencia. Porque cuando hemos sabido jugar más al pase, a compartir el balón, hemos sido un buen equipo. Otras veces, no hemos llegado a competir», detalló Tadas: «Ha sido una temporada de muchos egoísmos y eso no es el Baskonia».

La afición, clave

El lituano también ponderó el papel de la afición. «Tener esa conexión es muy importante. Ellos animan muchísimo y nosotros deberíamos dar un paso adelante y jugar mejor. Si llenáramos el Buesa sería un empujón muy fuerte porque el ambiente es increíble. Jugar así es mucho más fácil para nosotros y complicado para el rival», detalló Sedekerskis: «Somos una ciudad pequeña, pero con muchas ganas y gente que ama el baloncesto. El año que viene podemos hacerlo mejor».

«Tenemos que afrontar cada partido al 100% e ir paso a paso. No pensar demasiado en trofeos ni en play offs. Respetar a cada rival y volver a llevar al Baskonia donde debería estar» Tadas Sedekerskis Capitán del Baskonia

Con el final de la temporada reciente, el capitán no mira al futuro. «Nos acaban de eliminar y es un momento duro. Algunos se van a quedar, otros se irán, pero eso no lo puedo controlar. Espero que los que sigamos, como dije el año pasado, aprendamos de los errores. Tenemos que afrontar cada partido al 100% e ir paso a paso. No pensar demasiado en trofeos ni en play offs. Respetar a cada rival y volver a llevar al Baskonia donde debería estar», sentenció.