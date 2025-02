Rogkavopoulos habla de su futuro: «Si todo sigue igual, no veo muchos motivos para cambiar» El alero griego, con un año más de contrato, desvela que aún no tiene ninguna oferta sobre la mesa y asegura priorizar «sentirse útil» por delante del dinero

Iván Benito Martes, 18 de febrero 2025, 19:12 | Actualizado 19:42h.

La progresión de Nikos Rogkavopoulos es una de las mejores noticias, sino la mejor, de lo que va de curso en el seno del Baskonia.Superado el ecuador de su segunda campaña como azulgrana, el alero griego es una pieza clave tanto sobre la pista, enérgico e inspirado en el tiro, como en el vestuario. Mantiene una fuerte amistad con Chima Moneke, quien le ha invitado a su podcast semanal 'Triple Threat Show'. Junto al nigeriano y dos periodistas griegos, el internacional heleno dialogó durante más de una hora sobre diversos temas como su ilusionante futuro.

Preguntado sobre los habituales rumores que le vinculan a Olympiacos o Panathinaikos, el jugador de Marusi, anunciado como un fichaje por tres temporadas en 2023, quiso aclarar primero su situación contractual vigente. «El Baskonia tiene la opción de ampliar el acuerdo hasta 2026», explicó. Un mero trámite que el club realizará en el momento pertinente como ha hecho en otras ocasiones similares como Codi-Miller McIntyre y Alec Peters. Una vez esclarecido su vínculo actual, Rogkavopoulos volvió a ser claro y directo. «No he recibido ninguna oferta de ningún equipo ni de renovación».

El internacional griego, que no ha sido convocado por Spanoulis para estas ventanas, considera premeditado hablar de una extensión de contrato con tantos partidos por delante. «Es muy pronto para tener esa conversación y me gustaría no involucrarme mucho en este momento. No quiero distraerme con estas cosas», afirma pese a ser consciente que puede convertirse en una pieza de interés en el mercado europeo. Su alta producción y su juventud (en junio cumplirá 24 años), le convierten en un hombre a seguir por los clubes de la Euroliga. Aunque el ex del AEKo del Merkezefendi turco, asegura no estar por la labor de flirtear con nadie. «La situación que tengo en este momento me gusta, es agradable y la aprecio. Si todo sigue así, no veo muchas razones para cambiar», aseguró.

Rogkavopoulos acata sin rechistar las claves del negocio baloncestístico. «El dinero es importante. Todo el mundo está tratando de hacerse más y más rico». Pero el griego cree que su momento de priorizar el dinero aún no ha llegado. «Soy demasiado joven para considerar estas cosas. Quiero mi mejor versión y sentirme útil. No quiero ir a algún lugar y estar de vacaciones. No quiero estar en algún lugar que perderé toda esta alegría que tengo ahora», afirmó con rotundidad.

El alero de todavía 23 años se siente querido y apreciado en Vitoria y quiere devolver la confianza y el cariño depositado en su figura. «Estoy involucrado en el baloncesto y también emocionalmente. No hemos sido capaces de hacer algo grande desde el año pasado con el play off de la Euroliga. No hemos estado en la copa dos veces. No hemos llegado a los playoffs de la ACB. Realmente queremos estar ahí. Tenemos que hacer algo bueno», declara.

Además de eso, tanto el jugador heleno como Moneke alabaron al Unicaja tras su victoria en la Copa del Rey. «Literalmente tienen 14 jugadores que son profesionales, no jóvenes, que rotan. No importan quién juega o quién no, lo que es muy difícil de encontrar.Todos juegan 15 minutos, 12 minutos y se sienten contentos y juegan muy seguros», coincidieron los dos. Además, Rogkavopoulos desveló su predicción para la Final Four (Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahce y Partizan) y el nigeriano contó cómo conoció al griego escasos días antes de que el destino les cruzara en el mismo equipo.

«Acabé mi viaje anual a Mykonos y estaba en el aeropuerto con Jaron Blossomgame y Alpha Diallo. Y vi a un chico más alto que yo y como viejo. Pensé que jugaría al baloncesto. Y Alpha, que jugó en Grecia, me dijo que le conocía y fue a saludarle. Cuando volvió dijo que había fichado Baskonia y que era internacional griego», contaba alucinado. «Yo no le había visto antes. ¿Por qué no le conozco? Cuando me dijo su nombre, lo busqué en google y vi que tenía 21 años. Con esa barba parecía de 30», relataba entre las risas del griego. A los tres días, el Mónaco le comunicó a Moneke que cortaba su contrato y fichó también por el Baskonia.