Galbiati se desgañita durante un tiempo muerto. Factoría 9
Análisis

Los entrenadores, ese mal necesario

Pese a su indudable mal balance, el Baskonia muestra un buen comportamiento

Pepe Laso

Pepe Laso

Martes, 21 de octubre 2025, 01:01

Comenta

En un voleo se han jugado ocho partidos. El Baskonia sólo ha perdido dos sin réplica. Frente a Asvel en la Euroliga y ante el ... Zaragoza en la ACB. En el resto y contra adversarios muy fuertes, ha competido hasta el último segundo, y alcanzó una brillante victoria frente al Real Madrid en la competición doméstica. Indudablemente, es un mal balance de resultados, pero no tanto de comportamiento. Dejemos pasar otros ocho partidos para confirmar si las debilidades del cuadro son tantas como parece, o por el contrario puede vivir una temporada de claroscuros aceptable.

