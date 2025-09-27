El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pablo Laso se estrena con nota como comentarista de DAZN

El exentrenador del Baskonia, de vuelta a la televisión al menos durante la Supercopa, mantuvo en antena una interesante charla con Ibon Navarro

Iván Benito

Iván Benito

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:52

Pablo Laso ha cambiado la pizarra por los micrófonos. Tras su salida del Baskonia, el técnico ha fichado por DAZN. El vitoriano ha sido contratado por la plataforma deportiva que ha adquirido los derechos de la ACB para comentar la Supercopa de España que se disputa estos días en Málaga. Su estreno ha sido una conversación reposada con su paisano Ibon Navarro que ha gustado a los espectadores.

«Con Chris Duarte hay muchísimo ruido y expectativas, pero se tiene que adaptar a costumbres. Ha estado en la NBA y no entiende que hoy no puda venir una hora antes y quedarse una hora más. ¿Cómo no me puedo quedar más? Pues no», le revelaba Navarro a Laso, al que deseaba suerte. Aunque a tenor de su soltura con el micrófono, no parece hacerle falta al de San Viator.

Con apreciaciones rápidas y opiniones concretas, Laso ha sido más protagonista en los comentarios que Víctor Claver, el otro fichaje estrella de DAZN. El trabajo de comentarista no es nuevo para el vitoriano, que ya hizo sus pinitos después de colgar las botas y antes de dar el salto a los banquillos, hace más de dos décadas

La oferta baloncestística en España ha sufrido una revolución este verano. A partir de ahora, la ACB se retrasmite en DAZN, la Euroliga en Movistar y la NBA en Amazon Prime, aunque también tendrá presencia en DAZN. La plataforma ofrece tres planes de subscripción: el básico (9,99 euros al mes), el añadido de la NBA, la NFL y la NASCAR (4,99) y el Premium (31,99). La suscripción anual de pago único son 109,99 euros.

