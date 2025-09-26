El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Intervención de Netanyahu en la Asamblea de la ONU, en directo
Markquis Nowell se dispone a dar un pase en el partido contra el Bilbao Basket. EFE

Markquis Nowell: «Va a ser una gran temporada; estoy preparado para todo»

El base norteamericano admite estar «encantado de poder estar en un club prestigioso como este»

Pablo Sanz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:23

Markquis Nowell ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Baskonia. El último fichaje de la entidad de Zurbano, que firma por dos temporadas ... y llevará el número tres en la camiseta azulgrana, se ha mostrado contento de su llegada a la capital alavesa en la que prevé que «va a ser una gran temporada». «Estoy preparado para todo», ha añadido.

