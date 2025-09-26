Markquis Nowell: «Va a ser una gran temporada; estoy preparado para todo»

Markquis Nowell ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Baskonia. El último fichaje de la entidad de Zurbano, que firma por dos temporadas ... y llevará el número tres en la camiseta azulgrana, se ha mostrado contento de su llegada a la capital alavesa en la que prevé que «va a ser una gran temporada». «Estoy preparado para todo», ha añadido.

El base norteamericano ha confesado que su decisión inicial no era la de venir al cuadro vitoriano, sino la de quedarse en Estados Unidos. Sin embargo, Nowell quería hacer un cambio en su carrera. «Muchos jugadores con pasado NBA han jugado aquí y han tenido buenas experiencias. Estoy encantado de poder estar en un club prestigioso como este», ha indicado. El jugador neoyorquino se ha definido como un jugador «rápido e inteligente». Dos cualidades que espera en el cuadro alavés y «usarlas como ventaja» para destacar.

Nowell tuvo ayer la posibilidad de debutar con sus nuevos compañeros en la victoria del conjunto azulgrana ante el Bilbao Basket en Barakaldo. Un choque en el que anotó catorce puntos y repartío seis asistencias «Había mucha química con mis compañeros y me sentí bastante bien. Espero poder ganar más partidos y poder traer trofeos. Tengo muchas de ganas de jugar con ellos y mi objetivo es hacer lo que sea para que el equipo gane», ha relatado.

El plan con Joksimovic

Con la incorporación de Nowell y la pretemporada ya finalizada, el Baskonia cuenta actualmente con 13 jugadores. Una de las grandes sensaciones en estos encuentros ha sido Joksimovic. El canterano serbio ha dejado buenas muestras de su calidad sobre el parqué aunque el plan del club, según ha comentado Félix Fernández, es que « en un principio siga vinculado con el equipo de formación». «Puede jugar tanto en ACB como en Euroliga y ayudar al primer equipo. Es un jugador que por su proyección llama mucho la atención, que trabaja muy bien y que necesita su tiempo y espacio. Creo que está en el buen camino», ha definido el director deportivo.

Respecto a los lesionados, Fernández ha destacado que Markus Howard irá entrando poco a poco a los entrenamientos, Diakité sigue al margen, Rodions Kurucs sigue su proceso de recuperación y que Cabarrot ha estado en los últimos días con un proceso gripal. «Es una situación bastante atípica porque todavía no hemos podido entrenar todos juntos», ha indicado Fernández, que también ha querido dar las gracias al resto de canteranos por su ayuda.