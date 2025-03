Las leyendas del Baskonia quieren ver más gestas: «Hay que volver pronto a una Final Four»

El Baskonia se cambia hoy de piel con ganas de que la emoción florezca sobre la de sus aficionados. Entregado a conmemorar su 25 aniversario ... en la Euroliga, el club saca del armario la camiseta de la temporada 2004-05, blanca con ribetes azulgranas, para medirse al Zalgiris (20:30 horas), otro de los cuatro clubes que han disputado las 25 ediciones de la máxima competición continental. «Impresionante», «orgullo», «un resultado enorme», «exitazo», «admirable» o «gran planificación» son los términos que usan Dusko Ivanovic, Velimir Perasovic, Luis Scola, Andrés Nocioni, Sergi Vidal, José Manuel Calderón, Kornel David y Neven Spahija para referirse al hito de lograr lo que uno sueña. «La entidad podrá conseguir lo que se proponga porque tiene un líder que es así de capaz».

El sentir de Scola, discípulo ahora de Josean Querejeta en los despachos, está fundamentado. «Tuve la suerte de estar desde el 97 y el objetivo era participar una vez en la Euroliga. Solo una vez. Y mira lo que se logró, la licencia fija, el pabellón, la Final Four...». Desde un hotel de Sitges en el 2000 comenzaron a romperse los límites. Nació una competición que muy pronto situaría a Vitoria en la cumbre del baloncesto europeo. En Zagreb, Spahija fue de los primeros en darse cuenta. «Desde aquel primer partido entendí que el Baskonia tenía un roster muy fuerte. Ganamos con un último tiro de Džidić», recuerda el por aquel entonces entrenador de la Cibona.

Las victorias cayeron por su propio peso. «Nadie tenía la expectativa de que llegáramos muy lejos. Íbamos de tapados, pero con un curro impresionante en el día a día. Y vas avanzando, avanzando, cada vez con más ganas de ir a por todo», evoca Sergi Vidal. Y de repente, a la final. En el primer año. «Fue el primer paso para convertirnos en un gran equipo que ahora es conocido en toda Europa», valora Dusko Ivanovic.

El «mérito» a Alfredo Salazar

Ninguna otra figura de entrenador alcanza la del montenegrino. Fueron 273 partidos continentales, 151 victorias. «Solo puedo estar agradecido y feliz por formar parte de la historia de este club y de aquel equipo», sostiene ahora como técnico del Virtus Bolonia. El equipo italiano privó del único título que se echa en falta en las vitrinas del Buesa. «Aquella vez fue cuando estuvimos más cerca. Forzar un quinto partido demuestra que la diferencia entre los dos equipos era mínima», repara Vidal tras medirse a los Ginóbili, Rigaudeau, Griffth, David Andersen...

El elenco de jugadores azulgranas tampoco se quedaba atrás. «Eso es mérito de Alfredo Salazar. No es tan importante como Josean porque es imposible por su manejo y habilidad para ser un adelantado. Pero Alfredo es el segundo hombre más importante en la historia del club por todas las joyas que ha descubierto. Ahora todos van a Argentina o a Brasil a encontrar a los Prigioni o Scola. Es alguien único», defiende Velimir Perasovic, técnico baskonista en dos de las cinco Final Four (Praga 2006 y Berlín 2016). El croata muestra otro ejemplo moderno sobre el ojo clínico del secretario técnico. «Me acuerdo de Poirier. El año que le ficha fui a la Liga de Verano y no veía que fuera un jugador... No le veía para tanto. Pero él le seguía y lo tenía claro», explica.

Además de Bolonia, otro club, el CSKA, y otra ciudad, Moscú, están adheridas a la historia vitoriana. El Baskonia de Ivanovic logró eliminar al gigante ruso en su Final Four (2005), ante su público y sin contemplaciones. «Éramos muy jóvenes y allí dejamos nuestros primeros pinitos», evoca José Manuel Calderón. Su entonces compañero Kornel David, brillante en la semifinal, apela a dos claves. «Dusko, que nos mantenía con estrés todos los días y creo que es uno de los mejores entrenadores de Europa», califica el húngaro. «Y que nos llevábamos muy bien. Me encantaba estar con mis compañeros. Unos personajes... En uno de esos vuelos, Andrew Betts estaba demasiado feliz y le mandamos al final del 'mosquito'. No veas qué risas viendo cómo trataba de encajarse en ese pequeño avión». El magiar es una representación del sentimiento de pertenencia que caló en la primera década en el vestuario del Buesa Arena. «Hay que volver pronto a una Final Four. Que no se pierda el espíritu de lucha, el amor mutuo a la afición y el trabajo duro de Josean. ¡Aúpa Baskonia!», proclama al otro lado del teléfono.

'OAKAZO', resumen de 25 años

Ninguna fotografía simboliza mejor la idea azulgrana, el carácter Baskonia, que la del 'OAKAZO'. El pequeño triunfando en la plaza más grande. «Fue surrealista. Esa sensación de alegría máxima, pero 'vámonos que nos matan'. Nos ves a todos superfelices, pero al mismo tiempo, la postura corporal es como de encogidos, de 'mierda, nos están tirando de todo, esto se nos va a complicar'», revive entre risas Vidal. En cosa de un lustro, el cuadro alavés se instauró entre la realeza. «Nunca nos sentimos grandes en Europa como el Madrid, Panathinaikos, Efes, pero sí protagonistas. Nos costaba contra las realidades europeas pero siempre teníamos algo que decir», expresa Scola. Vidal se muestra en la misma línea. «Si hablas con jugadores del CSKA o Maccabi, seguramente no nos consideraban élite. Pero para nosotros no eran más, solo tenían más recursos», expresa el eterno capitán. En sintonía con la fanática consigna que cree que «hay clubes tan pobres que solo tienen títulos».

El Baskonia, sostén del reconocimiento continental de la ciudad, tenía hasta sus propias «tormentas». Así califica Spahija el episodio del accidente nocturno de Lucho Fernández, Simas Jasaitis, Pete Mickeal y Will McDonald en la rotonda de Miraflores de Bilbao. «Pero también me ayudaron a encontrar el modo para salir a la luz. Ahora es más difícil al tener uno de los presupuestos más bajos. Puedes ganar partidos pero la Final Four como en 2008 es muy, muy complicado». A Nocioni se le resistió vestido de azulgrana. «No la pudimos cerrar las dos veces que lo tuve cerca», se lamenta todavía Nocioni. «Pero era un orgullo igual cuando llegaban aunque no estuviera. También la del 2016 pese a que yo estaba en el Real Madrid», aclara El Chapu.

Es a la hora de mirar al futuro cuando surgen las diferencias de pareceres. «El Baskonia no tiene límites. Aún puede ganar la Euroliga o ser parte de la NBA europea porque Josean ha demostrado que puede conseguir lo que él quiera», opina Scola. Los exentrenadores son menos optimistas. «En mi primera etapa, a cada lesión traíamos inmediatamente un jugador. En la última ya no había esa posibilidad. Ahora hay 20 o 30 equipos que ofrecen 30 o 40.000 euros al mes. Hay mucho poder económico», desgrana Perasovic. «Hay jugadores que firman por el Baskonia para mejorar su próximo contrato. Hacen todo lo posible en Euroliga y en la ACB no juegan con tanto empeño. Pablo Laso necesita tiempo y veo que están dispuestos a dárselo», valora el técnico del Unics Kazan.

La experiencia de Vidal anima a poner las cosas en perspectiva. «A veces me quedo dudando de las Final Four que jugamos seguidas. ¿Tres? ¿Cuatro? Conseguir todo esto es una brutalidad. Pero cuando estás dentro, lo normalizábamos», Calderón, por su parte, es prudente con los intentos de la NBA por crear otra Liga aparte de la Euroliga. «A ver qué es lo que surge, cómo y de qué tipo». Pese a todo, para el asesor de los Cavaliers la institución «seguirá siendo un referente en España y Europa» pase lo que pase.