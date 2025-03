El Baskonia mira al mercado para suplir a Baldwin

E. C. Miércoles, 19 de marzo 2025, 16:26 | Actualizado 16:41h. Comenta Compartir

El Baskonia se encuentra «pendiente» del mercado para buscar una solución a la baja de Kamar Baldwin. El base estadounidense estará lejos de las canchas en torno a «seis semanas» por la rotura de un dedo de su mano derecha. Ese es el plazo orientativo que maneja Pablo Laso, quien este miércoles ha admitido que el club azulgrana «mirará el mercado» en busca de un refuerzo temporal.

No obstante, el técnico vitoriano ha evitado dar por seguro cualquier movimiento en el condicionado bazar de la recta final de temporada. El propio Laso ha recordado las dificultades de abordar ahora cualquier operación. Por ejemplo, debe ser un jugador que no haya disputado la Euroliga esta temporada, o que tenga pasaporte comunitario. «Me gustaría encontrar a otro Kamar Baldwin para seis semanas. Vamos a mirar y a estar pendientes del mercado», subrayó el entrenador azulgrana, quien desechó la idea de «traer por traer». «Hay que intentar que lo que te traiga te vaya a ayudar», ha asegurado.

Con la duda de Moneke

Laso todavía confía en las escasas opciones del Baskonia para meterse en el play in, aunque admite que «perder en Berlín lo ha puesto más difícil». «Mientras tengamos opciones matemáticas, tenemos que aprovecharlas», ha subrayado Laso. En este sentido, el cuadro vitoriano afronta el duelo ante el Bayern con la duda de Chima Moneke, que se perdió el choque ante el Madrid por «un problema de espalda» y que este miércoles no se entrenó por «anginas». Además, Raieste y Howard no pudieron acabar la sesión por una sobrecarga y un golpe, respectivamente.

En cualquier caso, el Baskonia deberá dar «un paso al frente» en defensa para contener a un equipo especializado en el tiro exterior.