Galbiati: «Howard no está en forma; tiene que trabajar; pero le necesitamos»

El Panathinaikos rompió la maldición de siete años sin ganar en Vitoria. Tuvo que esforzarse hasta el último segundo y lo logró gracias a una ... canasta de su mejor jugador, pero para Galbiati, el partido lo había perdido antes el Baskonia. «El final del tercer cuarto ha sido un desastre. Aprecio el esfuerzo, pero eso nos ha penalizado», ha valorado. El técnico atisbó una mejoría del equipo, sobre todo defensiva, aunque todavía insuficiente. «Todos los jugadores no están en la misma página, pero quizás no sea posible a este nivel. Pero hemos dado un paso».

En la última jugada, apostó por no hacer falta. «Diallo ha hecho una buena defensa. Un jugador de 33 años quizás la hubiera hecho mejor, pero... Es un área gris. Si mandas falta con Nunn en frente, hay riesgo de que te saque tres tiros», explicó antes de hablar individualmente de varios jugadores. De un Samanic que parece tener una pequeña lesión. De un Frisch que se quedó sin jugar «por decisión técnica» y porque Kurucs «jugó bien y con buena mentalidad». Aunque tuvo que cambiarle por cansancio. «Las faltas de Diop, Diakite no está en forma, Tadas ha ayudado pese a no estar bien... hemos dejado de jugar juntos y se ha visto. No necesitamos héroes, necesitamos jugar juntos y que todos lo entiendan».

Pero sobre todo, el mal tono físico afecta al rendimiento de Howard. «No está en forma, necesita trabajar y lo sabe. Le necesitamos. Con todos, puede ser divertido. Sin todos, será complicado», concluyó. Ataman salió más contrariado que Galbiati. «Excepto a Nunn, Osman y Juancho, al resto le doy un cero». El técnico turco consideró que sus jugadores dejaron entrar al Baskonia en el partido por «una mentalidad blanda».