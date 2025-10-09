El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Galbiati choca la mano con Diakite. Blanca Castillo

Galbiati: «Howard no está en forma; tiene que trabajar; pero le necesitamos»

El técnico italiano considera «desastroso» el final del tercer cuarto y pide unidad. «No necesitamos héroes; necesitamos jugar juntos»

Iván Benito

Iván Benito

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:24

Comenta

El Panathinaikos rompió la maldición de siete años sin ganar en Vitoria. Tuvo que esforzarse hasta el último segundo y lo logró gracias a una ... canasta de su mejor jugador, pero para Galbiati, el partido lo había perdido antes el Baskonia. «El final del tercer cuarto ha sido un desastre. Aprecio el esfuerzo, pero eso nos ha penalizado», ha valorado. El técnico atisbó una mejoría del equipo, sobre todo defensiva, aunque todavía insuficiente. «Todos los jugadores no están en la misma página, pero quizás no sea posible a este nivel. Pero hemos dado un paso».

