Forrest y Saben Lee, primos y rivales hoy: «Sólo nos veíamos de vez en cuando»

El padre del dorsal 9 del Olympiacos, Saben Lee, es exjugador de la NFL y hermano de Barbara, la madre de Trent Forrest. Ambos bases ... se presentaron al mismo Draft, el de 2020, en el que sólo fue seleccionado el ahora jugador del conjunto griego, un año menor (1999). Su primo, el baskonista, le felicitó en Twitter y sacó pecho por su familia.

– Va a jugar contra su primo por primera vez. ¿Cómo es su relación?

– Él creció en Phoenix con su padre, así que sólo nos veíamos de vez en cuando. Luego, cuando llegamos a la universidad y nos hicimos un poco mayores, pudimos hablarnos más. Y ahora, obviamente, que estamos juntos en Europa, nos ponemos bastante en contacto y esas cosas. Sin duda, será bueno verle y jugar contra él.

– ¿Habrá 'trash talking'?

– No, seguro que no habrá insultos (risas). Somos primos, así que probablemente no.

– ¿Cuándo escuchó por primera vez algo del Baskonia?

– Justo antes de venir el año pasado. Sabía algo de la Euroliga, pero sólo conocía a algunos como el Partizan porque tenía algunos compañeros en la NBA que habían jugado allí.

– ¿Qué ha encontrado aquí en Vitoria?

– Disfruto con mis compañeros, estoy cómodo en el equipo y es una buena ciudad para estar con mi perro porque tenemos diferentes sitios a los que ir.

– El año pasado estuvo en el Gorbea. ¿Qué otros sitios quiere ver?

– Uno de nuestros fisioterapeutas me enseñó una foto de otro lugar de montaña, pero no recuerdo el nombre. Seguro que volveremos al Gorbea también. No llegué hasta la cima, pero estuvimos allí tres o cuatro horas.