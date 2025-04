«El equipo está en una línea de juego que es mejorable»

Carlos Pérez de Arrilucea Sábado, 19 de abril 2025, 14:46 Comenta Compartir

El Baskonia espera el duelo de mañana ante el La Laguna Tenerife con la baja ya conocida de Kamar Baldwin y un Khalifa Diop que ... se recupera de un golpe en el tobillo. Es el escueto parte de accidentes en una escuadra azulgrana que ha afrontado su primera semana completa sin competición continental de por medio. Con más tiempo para la preparación y la recuperación física, Pablo Laso asume que su equipo «está en una línea de juego que, por supuesto, es mejorable y en la que no me gustaría dar pasos atrás». En una recta de final de temporada sin compromisos continentales, el preparador vitoriano dosifica las cargas de un grupo de jugadores «muy trillado» en el aspecto físico mientras elige los momentos «en los que hay que apretar y los que hay que soltar». «Tenemos un equipo joven, con mucho margen de mejora. Lo que me molesta es ver errores que repetimos en el tiempo. Lo obligatorio durante una temporada es crecer con el equipo y como jugador. Hay veces en los que te quedas un poco sorprendido de que no sea así«, ha apuntado Laso tras el entrenamiento matinal de este sábado.

El Baskonia encara ante el Tenerife otro duelo sin demasiado margen de error a falta de siete jornadas para el cierre de la fase regular ACB. El entrenador azulgrana entiende que acceder a los play off ligueros se trata de «un reto complicado y, a la vez, atractivo» mientras intenta blindar a su equipo ante el peligro de que, sin Euroliga entre semana. se pierda «ese gen competitivo al que te obliga el calendario». El conjunto canario llega a Vitoria tras conseguir clasificarse para la Final Four de la FIBA Champions League y con un patrón de juego muy definido por la pizarra de Txus Vidorreta y un grupo de jugadores «que llevan muchos años jugando juntos». Respecto al próximo rival liguero, el preparador azulgrana remarca la necesidad de «hacer un esfuerzo defensivo, estar muy atentos defensivamente para plantear diferentes situaciones». En el Tenerife, Marcelinho Huertas marca el ritmo de un equipo que es segundo en la clasificación ACB y que, a pesar de no imprimir una gran velocidad a su juego «es capaz de hacer mucho daño en la transición». «Es un equipo que juega muy bien al baloncesto. Txus (Vidorreta) ha hecho un gran trabajo con ellos para crecer como equipo. Para nosotros es un reto grande jugar contra un equipo que está tan arriba en la tabla, que están jugando muy bien. Vamos a tener que hace un buen partido si realmente les queremos ganar», señala Laso.

