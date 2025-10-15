En directo, Paris-Baskonia
Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 4 de la Euroliga 2025/2026
J. A. P. Capetillo
Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:07
1C/ 6'
Fallan de tres Derek Willis y Markus Howard.
1C/ 6'
Dos tiros libres de Luwawu-Cabarrot. 15-11.
1C/ 7'
Se mantiene el 15-9. Acaba de fallar Howard un triple.
1C/ 8'
06.30 para el final del primer cuarto: 15-9
1C/ 8'
Ha sido Luka Samanic el que ha impedido que se escape el París Basketball.
1C/ 8'
De la ventaja de 13-5 para los parisinos se ha pasado al 13-9.
1C/ 8'
Error en el triple de Luwawu-Cabarrot.
1C/ 9'
Dos puntos para el capi. Sedekerskis. 5-3.
1C/ 9'
Triple de Morgan. 5-1.
1C/ 10'
Un tiro libre de Diakite. 2-1.
1C/ 10'
Tomemos París 😤— Baskonia (@Baskonia) October 15, 2025
Goazen mutilak! pic.twitter.com/nWQPEQZTJr
1C/ 10'
Canasta de Faye. 2-0.
1C/ 10'
Comienza el partido!
20:46
El París lo hace con Hifi, Ayayi, Faye, Morgan y M'Baye.
20:45
El Baskonia sale con Nowell, Luwawu-Cabarrot, Sedekerskis, Diallo y Diakite.
20:43
Los baskonistas esperan asaltar el Adidas Arena.
20:40
Los de Galbiati quieren seguir en la dinámica de triunfos tras vencer el domingo al Real Madrid en la Liga Endesa.
20:36
En Vitoria ganó el Baskonia 94-81.
20:35
El Baskonia perdió el año pasado en París por 67-65. Fue el 1 de noviembre de 2024, cuando anotó solo un triple de 26 intentos.
20:26
El Baskonia busca su primera victoria europea de la temporada.
20:00
📰 LA PREVIA | Baskonia busca su primera victoria a domicilio en la @EuroLeague— Baskonia (@Baskonia) October 14, 2025
🆚@ParisBasketball (20.45h)
🗞️https://t.co/kGV5f7Xju7pic.twitter.com/TUAWTEyNgI
19:55
📊 HEAD TO HEAD 📊— Baskonia (@Baskonia) October 15, 2025
Los datos para la batalla de hoy 🆚@ParisBasketball
Let´s go!! pic.twitter.com/8aH89BkacT
18:19
Los franceses se ha impuesto a la Virtus (90-79) en su pista y al Maccabi a domicilio (94-101). La derrota la recibieron en la cancha del Fenerbahce (96-77). El Baskonia ha caído ante el Olympiacos (96-102), Asvel (102-95) y Panathinaikos (84-86).
18:14
El Baskonia ahora mismo, con los resultados que se están dando en esta jornada, es el único equipo con su casillero de victorias a cero. El París ha ganado dos partidos y perdido uno.
18:12
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
18:12
Buenas tardes! A las 20.45 horas comienza en el Adidas Arena el partido de la cuarta jornada de la Euroliga ente el París y el Baskonia.
-
