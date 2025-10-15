El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Concluye la jornada de huelga de apoyo a Palestina con una concentración en Indautxu

En directo, Paris-Baskonia

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 4 de la Euroliga 2025/2026

J. A. P. Capetillo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:07

1C/ 6'

Fallan de tres Derek Willis y Markus Howard.

1C/ 6'

Dos tiros libres de Luwawu-Cabarrot. 15-11.

1C/ 7'

Se mantiene el 15-9. Acaba de fallar Howard un triple.

1C/ 8'

06.30 para el final del primer cuarto: 15-9

1C/ 8'

Ha sido Luka Samanic el que ha impedido que se escape el París Basketball.

1C/ 8'

De la ventaja de 13-5 para los parisinos se ha pasado al 13-9.

1C/ 8'

Error en el triple de Luwawu-Cabarrot.

1C/ 9'

Dos puntos para el capi. Sedekerskis. 5-3.

1C/ 9'

Triple de Morgan. 5-1.

1C/ 10'

Un tiro libre de Diakite. 2-1.

1C/ 10'

1C/ 10'

Canasta de Faye. 2-0.

1C/ 10'

Comienza el partido!

20:46

El París lo hace con Hifi, Ayayi, Faye, Morgan y M'Baye.

20:45

El Baskonia sale con Nowell, Luwawu-Cabarrot, Sedekerskis, Diallo y Diakite.

20:43

Los baskonistas esperan asaltar el Adidas Arena.

20:40

Los de Galbiati quieren seguir en la dinámica de triunfos tras vencer el domingo al Real Madrid en la Liga Endesa.

20:36

En Vitoria ganó el Baskonia 94-81.

20:35

El Baskonia perdió el año pasado en París por 67-65. Fue el 1 de noviembre de 2024, cuando anotó solo un triple de 26 intentos.

20:26

El Baskonia busca su primera victoria europea de la temporada.

20:03

Una sociedad para multiplicar al Baskonia en París

20:00

19:55

18:19

Los franceses se ha impuesto a la Virtus (90-79) en su pista y al Maccabi a domicilio (94-101). La derrota la recibieron en la cancha del Fenerbahce (96-77). El Baskonia ha caído ante el Olympiacos (96-102), Asvel (102-95) y Panathinaikos (84-86).

18:14

El Baskonia ahora mismo, con los resultados que se están dando en esta jornada, es el único equipo con su casillero de victorias a cero. El París ha ganado dos partidos y perdido uno.

18:12

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

18:12

Buenas tardes! A las 20.45 horas comienza en el Adidas Arena el partido de la cuarta jornada de la Euroliga ente el París y el Baskonia.

