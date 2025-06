Calma tensa en los banquillos de la Euroliga

La ciencia ficción ha ganado un nuevo subgénero en los últimos años: la estabilidad de los entrenadores de baloncesto. «Hay dos tipos: a los que ... han echado y a los que van a echar», le dijo a Ibon Navarro su agente cuando fue destituido en el Andorra. Una visión más objetiva que pesimista. La realidad se recrudece en los banquillos de la Euroliga. Solo dos de los 20 asientos principales de la próxima edición llevan ocupados un lustro por el mismo inquilino: Ettore Messina y Georgios Bartzokas. Sus aventuras en Milán y Olympiacos parecen destinadas a terminar la próxima temporada.

Xavi Pascual aspira ahora a volver a la rueda de la máxima competición continental tras poner fin a su exitosa etapa en el Zenit. El catalán, que pasó ocho temporadas en el Barcelona y cinco en San Petersburgo, puede sentirse afortunado por una continuidad –ganada a pulso– cada vez más pasajera. «El mundo del deporte se ha convertido en inmediatez. Hace años se hablaba de proyectos. Los proyectos ya no existen. Ahora solo son una extensión del éxito», aseguraba a este periódico en febrero de 2022. Los hechos le dan la razón.

Saber que la identidad del entrenador del Baskonia, en constante permuta en los últimos 13 años, vuelve a estar entre interrogantes no genera mucho desconcierto. Es la tónica habitual en Vitoria y en la mayoría de lares europeos. A partir del próximo 30 de septiembre, cuando arranque la 26 edición de la Euroliga, una lupa sobrevolará la figura de los 20 entrenadores, sabedores de que varios de ellos no llegarán a final de curso.

De inicio, todavía hay clubes que no han anunciado quién se hará cargo de los equipos que llevan meses cocinando. Por el momento, habrá dos novedades. Tiago Splitter volverá a la NBA (asistente de los Portland Trail Blazers) al término de la final de la Liga francesa y Luca Banchi buscará un nuevo destino tras apenas seis meses en Estambul. Ni París Basketball ni Anadolu Efes han anunciado aún sus sustitutos, pero todo parece encaminado para las llegadas del italiano Francesco Tabellini (41 años), hasta ahora en el Nymburk checo, y del serbio Igor Kokoskov, que vivirá su segunda experiencia en Europa –Fenerbahce en la temporada 2020-21– tras muchos años como asistente en la NBA.

A partir de aquí, pese a que no se esperan muchos más cambios en el periodo estival, son varios los entrenadores situados entre la espada y la pared. Uno de los casos que más puede sorprender es el de Georgios Bartzokas, fichado en enero de 2020. El hecho de no haber ganado la Euroliga tras cuatro Final Four consecutivas y plantillas de inversión millonaria es una losa en el puerto del Pireo.

Lejos de gestionar la situación de puertas para dentro, los propietarios, los hermanos Panagiotis y Giorgos Angelopoulos, emitieron el 31 de mayo un serio toque de atención tras perder el primer partido de la polémica liga griega. «Exigimos que el equipo se presente como corresponde al partido del domingo porque se nos está acabando la paciencia». Los rojiblancos remontaron la serie y se hicieron con el título, lo que ha calmado las aguas. Aunque su crédito parece quedar en el alambre.

Algo similar ocurre con Andrea Trinchieri, también con contrato hasta 2026. El italiano celebró ayer su primer título de liga desde 2017. El Zalgiris levantó el 2-1 en contra ante el Lietuvos Rytas, con lo que el preparado milanés parece salvar el puesto pese a sus desavenencias con la directiva. El conjunto lituano se puso en contacto con Jaka Lakovic (Gran Canaria) para tratar de allanar su aterrizaje en la máxima competición en una campaña ambiciosa, para la que han extendido el contrato más alto de la historia del club a Nigel Williams-Goss. Casi 4 millones de euros netos en un acuerdo de tres años. El margen de error del técnico será mínimo.

Volver a la senda de la victoria será también la única garantía a la que se puede aferrar Ioannis Sfairopoulos. El Estrella Roja fue eliminado en las semifinales de la Liga Adriática ante el Buducnost y por el Spartak de Subotica en la liga serbia. El griego tiene dos años más de contrato, pero un mal arranque podría ser decisivo. Chus Mateo (Real Madrid) también ha sido cuestionado esta temporada, aunque conquistar en la ACB sería su mejor aval para cumplir su contrato. En Mónaco también imperan dudas en torno a Spanoulis debido a un final de curso turbulento.

La confianza de Giannakopoulos (Panathinaikos) en Ataman siempre estará bajo sospecha debido a sus volcánicas personalidades, Dimitris Itoudis (Hapoel Tel Aviv) y Oded Kattash (Maccabi) no verían con malos ojos cambiar de aires debido al clima bélico en Israel y Dusko Ivanovic (Virtus) no dirige dos temporadas completas desde 2012. Los técnicos que más opciones de continuidad trasmiten son Sarunas Jasikevicius (Fenerbahce), Zeljko Obradovic (Partizan) y Pedro Martínez (Valencia). Joan Peñarroya empezará su segundo curso en el Barça. Por último, Jurica Golemac arrancará el curso en Dubái, uno de los pocos asientos que puede permitirse el fichaje de Xavi Pascual, el más codiciado junto a Sasa Obradovic y Banchi.