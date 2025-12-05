La energía que tumba a visitantes sin espíritu

El Buesa sigue siendo un refugio seguro para el Baskonia. Pasó el parón impuesto por las 'ventanas FIBA' y el coliseo azulgrana no pierde su ... influjo. La nueva víctima fue un Armani Milán cuyo baloncesto orbitó muy por debajo de su teórico potencial en su visita a Vitoria. En la Euroliga hay ricos que también lloran y el club lombardo es uno de ellos. Siempre en busca de una gloria continental que colme su inversión para terminar con una colección de plantillas de precio y talento individual extraordinarios sin obtener resultados.

Para el equipo vitoriano, la visita de los transalpinos fue un momento inmejorable para dar un empujón de confianza al nuevo giro dado en su plantilla tras la marcha de Hamidou Diallo a China y la llegada del Gytis Radzevicius. El alero lituano debutó en el Buesa para dejar algunas pinceladas que aún no invitan a valorar el cambio consumado en el puesto de alero. La cancha azulgrana acogió un encuentro de equipos en reconversión. Los locales, con su nueva pieza a estrenar llegada desde Vilnius y los milaneses, con la reciente promoción de Peppe Poeta como técnico principal tras la renuncia de Ettore Messina.

Dos rivales en plena obra de reforma, pero también con bajas importantes en sus filas. El Baskonia resolvió con solvencia un duelo en el que Tadas Sedekerskis causó baja debido a esa 'enfermedad', que quizás pueda tener algo que ver con molestias que el club no concreta en algún lugar comprendido entre la cadera y la planta del pie. La ausencia del capitán sirvió para confirmar el creciente peso en los esquemas de Paolo Galbiati de Rodions Kurucs. Su casillero de puntos no brilla, pero es jugador de todo lo demás: rebotes, sentido del pase, buena lectura de juego y carisma.

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Howard 20:45 10 5 2/2 2/9 1 2 -/1 Diakite 12:15 5 0 1/1 1/2 2 1 5 -/2 Simmons 23:03 11 10 3/6 1/6 2/2 2 2 2 3 2/2 Nowell 12:51 7 6 1/3 1/2 2/2 1 3 1 1/2 Rafa, Villar 0:25 0 0 Kurucs 28:34 1 6 0/1 1/4 3 2 5 4 2/2 Luwawu-cabarrot 21:17 21 24 3/5 4/9 3/4 5 2 1 1/- Spagnolo 26:45 18 18 6/9 1/6 3/4 1 4 2 3/- Radzevicius 15:19 7 8 2/2 1/2 3 2 4 Khalifa 21:52 4 12 2/3 6 2 1 3 1/- Frisch 16:54 4 5 2/2 0/1 2 -/1 Equipo -1 1 0 0 0 0/2 Total 200 88 93 22/34 11/37 11/16 25 11 19 23 10/12 EA7 Emporio Armani Milan Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER Brown 7:26 2 -1 1/3 2 1 1 -/3 Ellis 23:14 2 3 0/4 0/2 2/2 1 4 1 1/1 Booker 23:52 13 10 5/7 1/3 2 1 2 1/2 Bolmaro 30:34 16 17 7/11 2/3 2 1 4 2 -/3 Brooks 28:23 16 12 3/3 2/6 4/6 1 1 4 -/1 Leday 23:49 4 -1 2/5 0/1 3 4 -/2 Ricci 16:11 6 9 2/2 3 1 1 2 Shields 30:23 10 10 3/5 0/5 4/6 7 2 2 1/4 Nebo 16:08 9 15 2/3 5/6 1 4 1 -/1 Equipo 5 4 1 0 0 0/0 Total 200 78 79 23/41 5/19 17/23 25 10 13 18 3/17

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz EA7 Emporio Armani Milan Tiros de 2 22/34Intentos23/41 64.7% Aciertos56.1 Tiros de 3 11/37Intentos5/19 29.7% Aciertos26.3 Tiros libres 11/16Intentos17/23 68.8% Aciertos73.9 Rebotes 36Total35 25+11Defensivos+Ofensivos25+10 Balones 12Pérdidas17 10Recuperaciones3 OTROS 19Asistencias13 23Faltas Personales18

El equipo vitoriano sumó su séptima victoria consecutiva en cancha propia a golpe de sentido práctico ante un visitante escaso de espíritu, de reacción a deshoras en el último cuarto después de que los anfitriones alcanzaran su máxima ventaja (78-56, minuto 32). Un mero retoque cosmético que acortó diferencias al final, pero no comprometió el resultado.

Dos referencias claras

La energía que lleva de serie la escuadra azulgrana ejerció de soporte clave para anotarse la quinta victoria continental. Fue el combustible principal de un Baskonia lo suficientemente aplicado en el esfuerzo y que también encontró dos referencias de primer orden entre tanto movimiento de piezas. Matteo Spagnolo y Luwawu-Cabarrot personificaron la estabilidad, especialmente a la hora de alimentar el caudal ofensivo.

Con Forrest cerca de culminar su retorno y el debate sobre los bases abierto, el exterior de Brindisi agarró con firmeza el timón del equipo que le otorgó Galbiati para absorber balón, tomar decisiones en la organización de juego y aportar puntos. Mientras, el alero francés cumplió otro día rutinario en la oficina con una nueva exhibición. Su fuego se concentró en el tercer cuarto, justo cuando parecía que el Milán despertaba de la mano de un Shavon Shields hasta entonces negado de cara al aro. El pulso entre aleros cayó del lado azulgrana después de que los visitantes se acercaran con un 55-49. Cabarrot devolvió la calma a golpe de triple para llevar el duelo a un 70-52 al cierre del tercer capítulo. El soplo letal para los milaneses, sin capacidad para ahondar en los problemas de acumulación de faltas de Diakite o Diop. Un triunfo pragmático antes de la llegada del Valencia Basket, una amenaza de verdad para el Kosner Baskonia.