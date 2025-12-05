La energía que tumba a visitantes sin espíritu

Baskonia 88-78 Armani MilánLa energía que tumba a visitantes sin espíritu
El Baskonia mantiene el cerrojo en el Buesa y tira por la vía de lo práctico para sumar su quinta muesca continental ante un Milán sin alma
Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:54
El Buesa sigue siendo un refugio seguro para el Baskonia. Pasó el parón impuesto por las 'ventanas FIBA' y el coliseo azulgrana no pierde su ... influjo. La nueva víctima fue un Armani Milán cuyo baloncesto orbitó muy por debajo de su teórico potencial en su visita a Vitoria. En la Euroliga hay ricos que también lloran y el club lombardo es uno de ellos. Siempre en busca de una gloria continental que colme su inversión para terminar con una colección de plantillas de precio y talento individual extraordinarios sin obtener resultados.
Para el equipo vitoriano, la visita de los transalpinos fue un momento inmejorable para dar un empujón de confianza al nuevo giro dado en su plantilla tras la marcha de Hamidou Diallo a China y la llegada del Gytis Radzevicius. El alero lituano debutó en el Buesa para dejar algunas pinceladas que aún no invitan a valorar el cambio consumado en el puesto de alero. La cancha azulgrana acogió un encuentro de equipos en reconversión. Los locales, con su nueva pieza a estrenar llegada desde Vilnius y los milaneses, con la reciente promoción de Peppe Poeta como técnico principal tras la renuncia de Ettore Messina.
Dos rivales en plena obra de reforma, pero también con bajas importantes en sus filas. El Baskonia resolvió con solvencia un duelo en el que Tadas Sedekerskis causó baja debido a esa 'enfermedad', que quizás pueda tener algo que ver con molestias que el club no concreta en algún lugar comprendido entre la cadera y la planta del pie. La ausencia del capitán sirvió para confirmar el creciente peso en los esquemas de Paolo Galbiati de Rodions Kurucs. Su casillero de puntos no brilla, pero es jugador de todo lo demás: rebotes, sentido del pase, buena lectura de juego y carisma.
|Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
|Min
|P
|VAL
|T2
|T3
|TL
|RD
|RO
|AS
|F
|REC/PER
|Howard
|20:45
|10
|5
|2/2
|2/9
|1
|2
|-/1
|Diakite
|12:15
|5
|0
|1/1
|1/2
|2
|1
|5
|-/2
|Simmons
|23:03
|11
|10
|3/6
|1/6
|2/2
|2
|2
|2
|3
|2/2
|Nowell
|12:51
|7
|6
|1/3
|1/2
|2/2
|1
|3
|1
|1/2
|Rafa, Villar
|0:25
|0
|0
|Kurucs
|28:34
|1
|6
|0/1
|1/4
|3
|2
|5
|4
|2/2
|Luwawu-cabarrot
|21:17
|21
|24
|3/5
|4/9
|3/4
|5
|2
|1
|1/-
|Spagnolo
|26:45
|18
|18
|6/9
|1/6
|3/4
|1
|4
|2
|3/-
|Radzevicius
|15:19
|7
|8
|2/2
|1/2
|3
|2
|4
|Khalifa
|21:52
|4
|12
|2/3
|6
|2
|1
|3
|1/-
|Frisch
|16:54
|4
|5
|2/2
|0/1
|2
|-/1
|Equipo
|-1
|1
|0
|0
|0
|0/2
|Total
|200
|88
|93
|22/34
|11/37
|11/16
|25
|11
|19
|23
|10/12
|EA7 Emporio Armani Milan
|Min
|P
|VAL
|T2
|T3
|TL
|RD
|RO
|AS
|F
|REC/PER
|Brown
|7:26
|2
|-1
|1/3
|2
|1
|1
|-/3
|Ellis
|23:14
|2
|3
|0/4
|0/2
|2/2
|1
|4
|1
|1/1
|Booker
|23:52
|13
|10
|5/7
|1/3
|2
|1
|2
|1/2
|Bolmaro
|30:34
|16
|17
|7/11
|2/3
|2
|1
|4
|2
|-/3
|Brooks
|28:23
|16
|12
|3/3
|2/6
|4/6
|1
|1
|4
|-/1
|Leday
|23:49
|4
|-1
|2/5
|0/1
|3
|4
|-/2
|Ricci
|16:11
|6
|9
|2/2
|3
|1
|1
|2
|Shields
|30:23
|10
|10
|3/5
|0/5
|4/6
|7
|2
|2
|1/4
|Nebo
|16:08
|9
|15
|2/3
|5/6
|1
|4
|1
|-/1
|Equipo
|5
|4
|1
|0
|0
|0/0
|Total
|200
|78
|79
|23/41
|5/19
|17/23
|25
|10
|13
|18
|3/17
Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
EA7 Emporio Armani Milan
22/34Intentos23/41
64.7% Aciertos56.1
11/37Intentos5/19
29.7% Aciertos26.3
11/16Intentos17/23
68.8% Aciertos73.9
36Total35
25+11Defensivos+Ofensivos25+10
12Pérdidas17
10Recuperaciones3
19Asistencias13
23Faltas Personales18
El equipo vitoriano sumó su séptima victoria consecutiva en cancha propia a golpe de sentido práctico ante un visitante escaso de espíritu, de reacción a deshoras en el último cuarto después de que los anfitriones alcanzaran su máxima ventaja (78-56, minuto 32). Un mero retoque cosmético que acortó diferencias al final, pero no comprometió el resultado.
Dos referencias claras
La energía que lleva de serie la escuadra azulgrana ejerció de soporte clave para anotarse la quinta victoria continental. Fue el combustible principal de un Baskonia lo suficientemente aplicado en el esfuerzo y que también encontró dos referencias de primer orden entre tanto movimiento de piezas. Matteo Spagnolo y Luwawu-Cabarrot personificaron la estabilidad, especialmente a la hora de alimentar el caudal ofensivo.
Con Forrest cerca de culminar su retorno y el debate sobre los bases abierto, el exterior de Brindisi agarró con firmeza el timón del equipo que le otorgó Galbiati para absorber balón, tomar decisiones en la organización de juego y aportar puntos. Mientras, el alero francés cumplió otro día rutinario en la oficina con una nueva exhibición. Su fuego se concentró en el tercer cuarto, justo cuando parecía que el Milán despertaba de la mano de un Shavon Shields hasta entonces negado de cara al aro. El pulso entre aleros cayó del lado azulgrana después de que los visitantes se acercaran con un 55-49. Cabarrot devolvió la calma a golpe de triple para llevar el duelo a un 70-52 al cierre del tercer capítulo. El soplo letal para los milaneses, sin capacidad para ahondar en los problemas de acumulación de faltas de Diakite o Diop. Un triunfo pragmático antes de la llegada del Valencia Basket, una amenaza de verdad para el Kosner Baskonia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión