Galbiati celebra la buena defensa del Baskonia: «Con una semana para preparar el partido es más fácil» El técnico del Baskonia considera que el equipo hizo un tercer cuarto «fantástico» y un cuarto «mejor» y pone en valor el papel de Kurucs

Iván Benito Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:01

Dos cosas dejaron muy satisfecho a Paolo Galbiati: que el Baskonia fue de menos a más durante la victoria ante el Milán y la buena labor colectiva de su plantilla, especialmente en defensa. «Todos han aportado algo para ganar», se congratuló el técnico, que quiso poner en valor la actuación de Rodions Kurucs. «Es el ejemplo. Ha anotado un punto pero ha jugado increíble. Energía, concentración…», expuso. Y eso que el letón no pudo entrenar por enfermedad en el inicio de la semana.

El entrenador italiano volvió a resaltar que el equipo vivió «una semana dura con todo lo ocurrido». «Hemos hecho una muy buena primera parte aunque les hemos dejado anotar canastas fáciles. El tercer cuarto ha sido increíble y el cuarto aún mejor», consideró el transalpino, al que no le preocupó el pequeño bajón final. «Hemos frenado un poquito pero hemos logrado controlarlo», reparó gracias a que el Baskonia muestra su «mejor cara en el Buesa Arena».

Los diez robos de balón subrayan la buena labor defensiva sobre la que Galbiati quiso incidir en su comparecencia. «La intensidad es muy importante para nosotros. Con una semana para preparar el partido es más fácil. El equipo ha defendido muy bien a Brooks, a Ellis, a Shields. Shavon llevaba un punto al descanso. Terminó con diez pero poco importantes», expuso para después celebrar la «energía» de Diop y Diakite en el juego interior, aunque reconoce que ahí hubo «errores».

Por ello, pide al equipo no perder la concentración. «Trabajar duro y conocerse, porque esta semana tenemos un nuevo jugador». El técnico introdujo en el quinteto inicial a su nuevo jugador, Gytis Radzevicous, que llegó el jueves a Vitoria. «Es más fácil empezar en el partido 0-0 que no con 0-6», justificó. «Ha estudiado con el staff, que le han mandado vídeos y tiene experiencia. Le hemos acogido bien, se ha sacrificado en defensa, ha metido un contraataque, una canasta fácil, un triple… un buen primer paso», concluyó.