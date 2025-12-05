Spagnolo, MVP azulgrana del Baskonia-Armani Milán. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:07
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Se manejó con diez hombres logrando buenas combinaciones dentro de la pista. Partido de neto dominio azulgrana frente a un rival escaso de alma al que superó con mucha más claridad que la reflejada en el marcador definitivo. Buena actitud defensiva e inteligencia para que resolvieran Cabarrot y Spagnolo.
Forrest
Base
Valoración del redactor
Calentó con sus compañeros, pero a menor ritmo. Se espera su vuelta el jueves en Madrid.
Simmons
Base
Valoración del redactor
Correcto en la dirección, aunque con menor protagonismo que en sus tardes más lucidas. Pobre porcentaje triplista de un eventual importante.
Nowell
Base
Valoración del redactor
Otra noche de sensaciones encontradas. Luces y sombras de un base valiente que alterna decisiones acertadas y errores.
Howard
Escolta
Valoración del redactor
Otra mala velada triplista con sólo dos aciertos en nueve intentos. Aunque supo doblar la pelota cuando las ayudas le tapaban las penetraciones.
Spagnolo
Escolta
Mejor del partido
Valoración del redactor
El mejor baskonista junto a Cabarrot. Ofició bien como base y volvió a demostrar su maestría vertical. El líder azulgrana hasta el descanso.
Kurucs
Alero
Valoración del redactor
Las sensaciones que deja siempre superan sus estadísticas. Sólo un punto en casi media hora y problemas en los libres. Pero enorme en la intendencia.
Cabarrot
Alero
Valoración del redactor
El líder natural del equipo volvió a encabezar el ataque vitoriano. Otros cuatro triples al zurrón y canastas de calidad. Algo renqueante atrás.
Radzevičius
Alero
Valoración del redactor
Buena carta de presentación desde un plano discreto. Sólo falló un tiro de campo y ayudó mucho en el rebote de los dos aros.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Buena irrupción en la cancha desde el banquillo para diluirse después. Los diecisiete minutos pueden inyectarle algo de confianza.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
Algunos fogonazos buenos, como habitualmente. Pero sin peso alguno en el partido y sus ya conocidos problemas con las faltas personales.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot161
Hamidou Diallo131
Paolo Galbiati129
Matteo Spagnolo128
Tadas Sedekerskis115
Khalifa Diop110
Markquis Nowell107
Mamadi Diakite105
Kobi Simmons91
Clément Frisch89
Rodions Kurucs87
Rafa Villar68
Markus Howard44
Luka Samanic34
Trent Forrest32
Joksimovic11
Gytis Radzevičius6
