El Baskonia y las bondades de la metamorfosis

Restaba minuto y medio y el Baskonia jugaba ya para el premio completo con un 82-75 y la posibilidad no solo de ganar sino ... también de recuperar el 'basket average' particular respecto al Gran Canaria. El caso es que, dado lo volátil de la personalidad azulgrana esta temporada, tampoco parece cuestión de pedir la luna. Tras los dos tiros libres anotados por Brussino, Forrest regaló el saque de fondo al alero argentino para que sumara dos puntos más (82-77). Calamidad a destiempo.

Baskonia Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER M. Howard 20:52 16 6 2/4 4/12 1 2 4 1/2 S. Raieste P. Savkov T. Sedekerskis 30:23 10 19 5/5 0/1 5 2 4 1 1/1 Luwawu-Cabarrot 27:15 14 13 1/4 2/3 6/8 1 1 1 4 1/1 O. Jaramaz 05:52 1 1/ T. Forrest 27:37 12 14 2/7 2/2 2/2 1 2 4 2 2/2 N.Rogkavopoulos 08:01 4 4 1/2 1/2 1 1 K. Diop 11:32 2 6 1/1 3 1 D. Hall 23:24 7 13 3/5 1/2 4 3 3 2 /1 C. Moneke 33:17 12 15 2/7 1/4 5/6 4 2 5 2 1/1 L. Samanic 11:47 7 9 2/3 1/2 1 1 2 /1 Equipo 3 4 1/2 Total 200 84 102 18/36 11/26 15/20 24 11 22 18 8/11 Dreamland GC Min P VAL T2 T3 TL RD RO AS F REC/PER J. Kljajic 15:34 3 -3 0/5 1/2 2 2/ G. Conditt 15:13 10 14 3/3 1/1 1/1 2 1 1 1 /1 A. Albicy 26:54 6 6 2/3 0/2 2/3 1 3 2 /2 N. Brussino 26:29 19 20 3/4 2/6 7/7 2 4 4 1/1 M. Salvó 16:49 11 12 4/4 0/1 3/3 1 1 2 /1 P. Pelos 15:51 3 3 1/2 2 2 J. Shurna 24:49 3 5 1/3 1 1 1 Z. Samar 13:06 5 6 1/2 1/1 3 1 2 1/1 D. Bordón M. Tobey 24:02 9 7 3/5 0/2 3/3 1 2 1 2 /2 J. Thomasson 21:08 11 5 3/6 1/4 2/2 6 1 4 1/5 M. Diop 00:05 Equipo 5 3 1 2/1 Total 200 80 80 19/32 8/24 18/19 22 5 12 22 7/14

Baskonia Dreamland GC Tiros de 2 18/36Intentos19/32 50%% Aciertos59% Tiros de 3 11/26Intentos8/24 42%% Aciertos33% Tiros libres 15/20Intentos18/19 75%% Aciertos95% Rebotes 35Total27 24+11Defensivos+Ofensivos22+5 Tapones 1Realizados3 Balones 11Pérdidas14 8Recuperaciones7 OTROS 22Asistencias12 22Faltas Personales18

El Baskonia ya no superaría la diferencia de seis puntos con la cual la fiesta hubiera sido plena. Un tiro libre errado por Luwawu-Cabarrot dio paso a un triple fruto de la heterodoxa mecánica de Shurna para colocar el 83-80 a falta de 21 segundos. Todavía buscaría la escuadra azulgrana un nuevo intento de ponerse por encima del margen anhelado en la última tanda de libres lanzada por el alero francés y con un último tiro fallado a posta en busca de un rebote ofensivo que no llegó. El Gran Canaria no quiso arriesgar y defendió el 'average', consciente de que puede ser decisivo en un posible empate a triunfos con los vitorianos al cierre de la fase regular.

La sonrisa no fue plena, pero el Baskonia sumó un triunfo vital en su objetivo de encaramarse a la zona de play off en la Liga ACB. No pudo descabalgar a la escuadra canaria, pero tampoco pierde su estela. El botín tampoco está mal para una tarde de contrastes extremos, otra de esas veladas en la que el plantel azulgrana muestra un desdoblamiento de personalidad tan exagerado que uno no sabe con qué perfil quedarse.

Ampliar Cabarrot fue el encargado de tocar el bombo. Igor Martín

El anfitrión que paseó su inferioridad durante la primera parte ante un Gran Canaria sólido e inspirado se apoyó en los beneficios de la metamorfosis para abandonar la nulidad baloncestística tras el descanso y pasar a una versión más aceptable y, por momentos, brillante. Del 32-44 tras una primera mitad sin apenas buenas noticias del Baskonia a un recuperación progresiva de la tensión, el nervio defensivo y, sobre todo, de un mínimo de sentido de la solidaridad a la hora de compartir el balón. Que cunda el ejemplo.

Sin base puro

En realidad, la semilla de la recuperación se plantó en los tres minutos finales del segundo cuarto, cuando el Baskonia tocó fondo con un 24-41 tras un triple de Pelos y Laso optó por renunciar a base puro alguno en cancha para dejar en manos de Sedekerskis y Moneke la intensidad y la carrera en transición. Un parcial de 8-3 hasta el descanso (32-44) mitigó un tanto el destrozo mientras el técnico vitoriano parecía mandar un mensaje a Jaramaz y Forrest.

Al acecho del play off Los errores finales impidieron superar la renta de seis puntos, pero el triunfo era vital

Debió de captarlo el base estadounidense, que arrancó la tercera entrega con cinco puntos consecutivos y, sobre todo, con el deseo de establecer conexiones con Donta Hall para dar empaque a un juego de ataque hasta entonces dominado por lo individual y la lentitud de movimientos.

La entrada de Howard (41-51, minuto 25) y su alta combustión triplista aceleraron el ritmo de un Baskonia al fin vibrante y disfrutable. El parcial de 18-9 devolvió a los azulgranas a la pelea (59-60 al cierre del tercer cuarto) mientras Tobey y Albicy daban oxígeno al Gran Canaria para no perder el hilo en el marcador. Laso recortó su rotación. Prescindió de Samanic y Rogkavopoulos, siguió arriesgando con minutos con Howard y Cabarrot como bases alternativos y sus hombres en cancha respondieron hasta rescatar una victoria que le mantiene al acecho de los play off.