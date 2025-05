«Diop no tardará mucho en convertirse en el pívot principal del Baskonia»

Carlos Pérez de Arrilucea Viernes, 9 de mayo 2025, 01:16 Comenta Compartir

Sus 2,19 metros de altura brillaron en el Obradoiro y sirvieron en la batería interior del Barcelona. Luego, diferentes destinos en la ACB como ... Murcia, Gran Canaria y un agrio retorno a Compostela el pasado curso que concluyó en descenso. A sus 32 años, Artem Pustovyi es un rostro ya familiar en el baloncesto español, ahora lugarteniente del incombustible Ante Tomic en un Joventut que espera al Baskonia mañana (17.00 horas) con el objetivo de lograr un triunfo que les catapulte a los play off. El interior de Sofiyivka es también un hombre en guerra, que vive el conflicto bélico que asola su Ucrania natal como una herida que no cierra. «Ojalá me equivoque, pero durará años», lamenta.

- ¿Se le ocurre otra palabra que no sea 'final' para definir el partido de mañana entre el Joventut y el Baskonia? - No. Lo cierto es que es una gran final para los dos por entrar en el play off. Peleamos por el mismo objetivo. - ¿Se imaginaba a estas alturas de campaña estar por encima del Baskonia en la clasificación? - En el inicio de temporada cualquiera podía dar por hecho que el Baskonia estaría entre los cinco primeros de la ACB. Es un equipo con grandes talentos, pero arrancaron con problemas y perdiendo partidos. No sé si era que necesitaban más tiempo, pero sí creo que ahora están mucho mejor en resultados y nivel de juego. LIberados «Sin Euroliga, el Baskonia está empezando a jugar mucho mejor» - El Joventut rompió ante el Bilbao Basket una racha de tres derrotas en casa. ¿Más calma ante la llegada de un 'grande'? - Ganar siempre refuerza la confianza, pero no podemos pensar que nos llega un partido fácil ante el Baskonia. Tenemos que estar preparados para un partido muy físico. Debemos jugar como equipo, compartir el balón y buscar las debilidades del Baskonia. Si hablamos de presión, quizás ellos tienen más obligación de llegar a los play off, pero no tenemos que relajarnos. Hay que terminar el trabajo para llegar a los cruces. - Usted que ha alternado la dureza de la ACB con la de la Euroliga como jugador del Barcelona, ¿entiende los vaivenes que sufre el Baskonia para mantener el equilibrio en ambas competiciones? - Por supuesto. No es fácil físicamente afrontar tantos partidos. Juegas cada semana contra los mejores de Europa y es duro también en lo mental. Pero ahora que llevan unas semanas fuera de la Euroliga, tengo la impresión de que el Baskonia está empezando a jugar mucho mejor. Es probable que el equipo se sienta más fresco y que, con menos partidos, haya más tiempo para descansar y prepararse. La guerra «Es horrible saber que muchos compatriotas míos mueren cada día» - En un club que es catapulta de jugadores jóvenes, ¿cómo se siente un veterano como usted? - Lo que sientes es que el tiempo pasa muy rápido. Recuerdo cuando yo era uno de los más jóvenes de mi equipo y ahora estoy entre los más mayores. Está claro que tu papel cambia en la cancha y en el vestuario. Intento ayudar a los más jóvenes, que tienen una forma de ser muy diferente a cuando yo tenía su edad. - Pustovyi y Tomic. ¿Torres gemelas? - Algo así (risas). Ya jugamos juntos en el Barcelona. Tuvimos un momento duro esta temporada por las lesiones que sufríamos en el puesto de 'cuatro' y nos tocó coincidir minutos en cancha. Un poco en plan vieja escuela, porque en el baloncesto moderno no es habitual ver jugar a dos 'cincos' clásicos como nosotros juntos. Yo creo que Ante Tomic es uno de lo mejores jugadores de Europa en su posición. Sigo tomando lecciones suyas en los entrenamientos y en los partidos. - Entró en el baloncesto español por la puerta del Obradoiro. ¿Qué le debe a una figura como el técnico Moncho Fernández? - Tengo una gran relación con Moncho. Le debo mucho a él, pero también a su asistente Víctor Pérez, con el que entrené muchas horas. Cuando era joven y jugaba en Ucrania, quería buscar otro destino. Hablé con mi agente y la verdad es que solo hubo una oferta llegada desde el Obradoiro y decidí ir allí. Tuve que mirar en Google para saber los detalles de dónde iba. - Hizo historia en el 'Obra', disfrutó de la élite en el Barça y la pasada campaña volvió a Compostela... - Fue un año complicado porque terminó con el descenso de categoría, pero fue como volver a casa. - Usted coincidió en Gran Canaria durante la temporada 2021-22 con Khalifa Diop. Valore su progresión. - Él era muy joven, pero ya se le veía un gran talento para el baloncesto. En el Gran Canaria evolucionó mucho y llegó a ganar una Eurocup. El año pasado en el Baskonia no jugó mucho por las lesiones y porque todo requiere de una adaptación. Ahora, yo le veo disputar minutos muy sólidos. Sigue siendo muy joven, pero es un jugador duro. Tiene margen para crecer y seguro que no tardará mucho en convertirse en el pívot principal del Baskonia. - ¿Se tiene poca paciencia con los pívots de 'siete pies'? - Hoy en día a muchos entrenadores les gusta jugar con pívots un poco más bajos, que también tengan tiro exterior. Pero si trabajas y aprendes, no tiene que ser un problema para un pívot grande ajustarse a este tipo de cosas. La emoción en Riga - Como ucraniano, ¿cómo afronta el día a día de una guerra que prosigue en su tierra natal? - Es horrible saber que muchos compatriotas míos mueren cada día. Resulta muy duro seguir cada día las noticias que llegan, ver que siguen los bombardeos sobre nuestras ciudades, que siguen muriendo niños... Y no estoy seguro de que esto pueda terminar pronto. Ojalá esté equivocado, pero creo que la guerra todavía durará varios años. - Con su país asolado por la guerra, ¿adquiere un significado especial jugar para la selección nacional de Ucrania? - Siempre fue algo muy importante para mí, pero ahora más. El último partido lo jugamos en febrero en Riga (Letonia), en las gradas había soldados nuestros que estaban en rehabilitación. Fue importante para nosotros poder darles las gracias por lo que hacen en la defensa de nuestro país, de nuestras familias. También entendemos que cuando jugamos, muchas personas de Ucrania también nos siguen y tal vez les ayudemos a dejar por un momento a un lado los problemas.

