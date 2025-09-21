Vesga bromea con el partidazo de Agirrezabala: «Habrá que pedir un clausulazo en la vuelta» «Sobrevivimos a los momentos difíciles con la ayuda de Julen», le felicita su entrenador

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial. Valencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:21

Julen Agirrezabala escogió el peor día para jugar su mejor partido del curso. Lo hizo ante el Athletic, el equipo que le ha mandado cedido al Valencia. Mikel Vesga ironizó con la espectacular actuación de su excompañero, con paradas claves en la primera parte.

«Ya he dicho que habrá que aplicar un clausulazo», bromeó. No lo tiene y eso es lo que le permitió jugar y lucirse ante los rojiblancos. «Nos alegramos mucho por él. Se merece todo lo bueno que le pase, aunque esta vez desgraciadamente lo haya hecho contra nosotros».

Agirrezabala fue determinante en la primera parte, con cinco paradas claves que frenaron al Athletic y que le reivindica tras los seis goles encajados en el campo del Barcelona la anterior jornada. «No estuvimos bien, tanto individualmente yo como colectivamente. Ante el Athletic he terminado muy contento por la actuación individual, por mantener la portería a cero y por conseguir los tres puntos», indicó.

Llegó a Lezama con 18 años y estuvo cuatro temporadas en la primera plantilla del Athletic. «Fue muy especial para mí. Un poco raro al principio», confesó.

Al concluir el duelo repartió abrazos entre los rojiblancos. «He podido pasar un rato con la mayoría de mis excompañeros. Tengo para el futuro muchos intercambios de camisetas pendientes», comentó.

Su entrenador, Carlos Corberán, fue clave en su llegada a Valencia. Le llamó para convencerle, le ha dado la titularidad y no ha dudado de él en los malos momentos. «Julen ha sido esencial para ganar. Nos ha sostenido. Hemos sobrevivido a los momentos difíciles con la ayuda de Agirrezabala», le felicitó.