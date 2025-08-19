Vencedor es el único sin equipo entre los que no contaban para Valverde

Vencedor es el único sin equipo entre los descartes de Valverde El mediocentro del Athletic se marca como objetivo jugar en Primera, categoría en la que brilló a las órdenes de Marcelino

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Martes, 19 de agosto 2025, 02:02 Comenta Compartir

El director de Fútbol del Athletic, Mikel González, tiene casi todo su trabajo hecho a la hora de buscar acomodo a los jugadores que no contaban para Ernesto Valverde (Djaló, Hugo Rincón, Canales, Martón, Adu Ares y Vencedor) o el que quería irse (Agirrezabala).

De todos ellos, el único que no tiene equipo es Vencedor, al que se busca acomodo. En todo caso, Mikel González tiene por delante dos semanas hasta que se cierre el mercado para resolver el caso.

Fuentes cercanas al club rojiblanco indican que hay varios equipos de Segunda que se han interesado por él, pero hasta el momento no se ha cerrado ninguna operación. Entre otras cuestiones porque la idea del jugador es militar en Primera. Su decisión es apurar los plazos a la espera de que le surja un club de esa división. A estas horas hay dos o tres situaciones que pueden darse, pero hay que esperar a que los acontecimientos se aceleren en los últimos días del mercado.

El futbolista tiene argumentos para apuntar alto. En el curso 2021-22 dio un altísimo nivel en el Athletic de la mano de Marcelino García Toral, con quien jugó 2.425 minutos en 35 partidos. Estaba en la cresta de la ola y su cotización en el mercado se disparó hasta los 20 millones (según la web Transfertmark, utilizada como referencia por el presidente del Athletic). Ahora se ha desplomado a los 2,2 millones.

La llegada de Ernesto Valverde cambió su suerte. En la campaña 2022-23 se quedó en 203 minutos y a la siguiente fue cedido al Eibar, en donde no se consolidó como titular y disputó 1.555 minutos a las órdenes de Joseba Etxeberria. El pasado curso se fue al Racing, en donde jugó 2.019 minutos en 38 partidos y rozó el ascenso a Primera.

Con su retorno al Athletic la situación sigue igual para él con Valverde. El entrenador le ha dejado claro de palabra y de hecho que no cuenta con él. Fue el único jugador de la unidad B al que no dio ningún minuto en el amistoso de Camargo ante el Racing.

En el estreno en Liga todos los jugadores disponibles fueron convocados. Vencedor también. Pero cuando llegaron los cambios volvió a quedar a la vista su situación, Vesga y un jugador con ficha del filial como Rego salieron antes que él cuando se fueron Jauregizar y Galarreta. Y sin contar a Prados, lesionado.

Vencedor renovó con el Athletic en mayo de 2022. Estaba en su mejor momento y firmó con la directiva de Aitor Elizegi un contrato importante. La relación entre las dos partes concluye en 2027. La idea del club es que vaya cedido y regrese reforzado, aunque en un momento determinado se podría colocar encima de la mesa una rescisión como ya se hizo con Adu Ares, firmado por el Eibar, y también con un acuerdo con Ibaigane hasta 2027.

Temas

Athletic de Bilbao