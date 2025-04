Valverde: «Ganar al Rayo nos acercaría al objetivo de estar en Europa»

La visita a Glasgow es agua pasada. Mejor no darle más vueltas y centrarse en lo que está por venir que es realmente jugoso en ... esta recta final de temporada –ocho partidos de liga y lo que venga en la Europa League–. El empate cosechado en tierras escocesas, pese a que puede saber a poco porque los rojiblancos jugaron en superioridad desde el minuto 12, hace que todo se vaya a decidir en San Mamés y lo realmente importantes ahora es cambiar el chip y «enfocar bien el partido ante el Rayo» porque viene con premio.

Una victoria este domingo (21.00 horas) en La Catedral ante los de Iñigo Pérez «nos acercaría al verdadero objetivo de esta temporada que es entrar de nuevo en Europa y eso nos tiene que impulsar, máxime jugando en casa», enfatizó. Txingurri, sin embargo, al contrario que los jugadores, no quiso hablar de la Champions, e incluso se mostró algo incómodo cuando se le cuestionó al respecto.

«Esto no es una cuestión infantil de que cada día es una cosa en función de cómo nos ha ido el domingo. Hay que mantener una línea todo el tiempo. Nosotros somos ambiciosos y lo demostramos en el campo. Donde hay que ser valiente es el campo y no en sala de prensa. Intentaremos quedar lo más arriba posible y defender la posición dentro de la dificultad que presenta el calendario», lanzó.

Y para conseguir ese ansiado triunfo ante el conjunto madrileño es determinante mejorar cara al gol. El Athletic, aunque no ha encajado ningún tanto en los cuatro últimos partidos disputados –Sevilla, Osasuna, Villarreal y Rangers–, solo ha materializado uno en el Sánchez Pizjuán y en el fútbol sin goles no hay paraíso o por lo menos cuesta más conseguirlo. Decía un consumado matador del área como el exjugador de Manchester United y Real Madrid, Ruud Van Nistelrroy que «los goles son como los botes de 'ketchup', golpeas y golpeas y el tomate no sale, pero cuando lo hace viene todo a la vez».

Algo así debe pensar Valverde que llegó a reconocer este sábado que «me hubiera gustado que los siete que marcamos un día –contra el Valladolid– se hubieran repartido un poco». El Athletic ha encontrado muchos problemas ante rivales que se han cerrado bien atrás y han conseguido taponar las bandas como sucedió ante Osasuna y también en el Ibrox Stadium donde Nico no pudo superar a Tavernier.«Somos un equipo que necesita bastantes situaciones para convertir y cuando un rival se cierra se nos hace difícil», reconoció. No obstante, sobre esta preocupante sequía cuando la temporada alcanza su momento clave, Txingurri quisó diferenciar que «el día del Villarreal no generamos situaciones, pero en Glasgow hicimos ocasiones para obtener un mejor marcador».

La duda de Yuri

Ante la sobrecarga de partidos–el jueves se disputará en San Mamés la vuelta de la competición europea–, el técnico rojiblanco dejó claro que ante el Rayo hará rotaciones. El que no estará seguro es Yuri que continúa recuperándose de sus problemas musculares y que también es sería duda para el encuentro europeo. «Habrá cambios porque hay jugadores que han entrado recién salidos de lesión y tenemos que tener un poco de ojo teniendo en cuenta que quedan pocos partidos y cualquier problema muscular nos haría daño.», explicó.

De sus palabras se desprende, por tanto, que jugadores como Sancet y Galarreta podrían empezar en el banquillo. Cuestionado sobre la posible vuelta de Álvaro Djaló no quiso dar pistas y se limitó a afirmar que «es una posibilidad». «Lo que tiene que haber en el campo es energía porque el Rayo nos va a exigir», concluyó.