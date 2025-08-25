El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 25 de agosto
Maroan fue sustituido al descanso por Sancet, cuya entrada al campo fue fundamental para conseguir la victoria.

Y Valverde dio con la tecla

Acertó a cambiar tras el descanso la disposición del frente de ataque para arreglar el desaguisado de la primera parte

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 22:39

Mantenerse fiel a unos principios contra viento y marea a veces tiene estas cosas. El Rayo gasta justa fama de manejar el balón con criterio ... y de tratar de jugar con buen gusto. Eso implica sacar la pelota tocándola desde la propia portería. Esa fidelidad a los principios roza muchas veces el fanatismo y los jugadores ponen todo su empeño en evitar el pelotazo sin remilgos, como si esa suerte del juego fuera impropia entre tanta sofisticación. Es lo que tiene el seguir con la fe del carbonero y sin el mínimo atisbo de crítica la doctrina que impartió Guardiola en su día.

